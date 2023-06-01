【30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年3月14日 価格：5,060円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約150mm

BANDAI SPIRITSは、コラボキット「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」を3月14日に発売する。

同社のオリジナルガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」とアイドルプロデュースゲーム『アイドルマスター』シリーズとのコラボキットが展開されている。今回『アイドルマスター ミリオンライブ！』からアイドル「春日未来」が20周年記念衣装「ＹＯＵ ＡＮＤ アイ！」で30MSフォーマットでキット化された。

30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)

『アイドルマスター』シリーズ20周年を迎え、30MSシリーズでは同シリーズのアイドルたちがキット化されている。

本稿では「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」の魅力をお伝えする。

これまで765プロダクション所属の「天海春香」、「如月千早」、「星井美希」が30MSフォーマットで立体化されている。その第4弾として765プロダクションが贈る劇場を拠点とするプロジェクト「39（サンキュー）プロジェクト」から「春日未来」が登場する。

765プロライブ劇場の春日未来はどんなアイドル？

キットの解説の前に、アイドル「春日未来」について少し語りたい。

春日未来は765プロダクションが贈る劇場を拠点とするプロジェクト「39(サンキュー）プロジェクト」（シアター組）で迎えられたアイドルの一人で、「765プロライブ劇場（シアター）」を中心に活躍し、天真爛漫でなんでもチャレンジするまっすぐ元気な女の子。

アニメ『アイドルマスター ミリオンライブ！』では最上静香、伊吹翼とともに本作の中心人物として活躍した。また、シアター組は天海春香、如月千早、星井美希たち765 ALLSTARSにとっては妹のような存在だ。

今回の30MSシリーズとのコラボでは、『アイドルマスター』シリーズ20周年曲であり、6ブランドのアイドルたちが歌う「アイ NEED YOU（FOR WONDERFUL STORY）」で披露された「ＹＯＵ ＡＮＤ アイ！」衣装で立体化されている。

30MSではアイドル「春日未来」がどのように表現されているのか？ 気になる造形、可動を見ていく。

「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージ

「春日未来」に合わせた印象的なフェイスパーツ

最初に「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のランナーを確認していく。基本ランナーには、「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」などと同様のボディパーツが収録されている。

本キットでは「春日未来」のサイドテールを再現したヘアパーツや表情パーツ、一部装飾パーツが入っており、組み立てるだけで全身が完成するオールインワンアイテムとなっている。

ランナーは合計9枚と枚数を抑えつつ、交換用手首パーツや衣装の装飾など細かいパーツが収録され、スカートのシートパーツが2枚収録されている。

成型色は肌色や髪のブラウン、衣装の基本色となるホワイト、ブラックが収録されている。また、クリア成型はクリアとクリアイエローの2色が収録されている。衣装の差し色もイエロー系となっている。

タンポ印刷済み表情パーツは3種類あり、「通常顔」、「笑顔」、「照れ顔」がラインナップ。どの表情も口が開いているのが感情豊かな春日未来らしい印象となっている。

Aパーツ、Bパーツ

Cパーツ、Dパーツ

HA-Dパーツ、TA-D1～4パーツ

スカートA、B

パーツを確認したところで、次は組み立て工程を紹介していく。

サイドテールや作り込まれた髪留めなど「春日未来」らしい表情パーツ

最初の組み立てはフェイスパーツ。

タンポ印刷済み表情パーツ3種はそれぞれ口元が別パーツとなっている。口は塗装済みパーツとなっており、組み立てるだけでイメージに近い色分けが可能となっている。

「通常顔」は大きな瞳と口元が天真爛漫な印象で、「笑顔」は心の底から楽しんでいる雰囲気や興味津々な雰囲気を感じさせるものとなっている。「照れ顔」も少し不安げな目元やハの字の眉、独特な口元とちょっぴりお茶目な表情となっている。元気いっぱいな春日未来のポジティブさが感じられる出来栄えとなっている。

【フェイスパーツ】

フェイスパーツの組み立て

頭部は大きく左に束ねたサイドテールに髪飾りを付けた髪型を再現できる。構造は大きく分けて、後頭部、表情パーツ、前髪で構成されている。

後頭部はサイドテールの髪の流れを再現しつつ、外に広がる襟足も別パーツで表現されている。

髪飾りパーツはクリアイエローで表現されており、髪飾りありの前髪パーツは×字のヘアピン造形が施されている。そして、髪飾りなしの前髪パーツではヘアクリップが別パーツで表現されている。「可愛い髪留めを集めること」が趣味の春日未来ならではのこだわりが感じられる。

【頭部】

髪飾りありのヘアスタイル

髪飾りなしの前髪パーツ

次に胸部の組み立て。内部に肩の関節、腰への接続部を挟み込む基本構造を抑えつつ、肩回りはクリアパーツによるフリル造形が新規で作られている。また、首後ろの襟はクリアイエローとなっている。襟の造形も首元を覆うデザインとなっている。

「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」などと異なるデザイン、組み立て構造となっているので組み立てる際に新鮮さが感じられる。

【胸部】

胸部組立

続いて、腕部の組み立てに入る。関節は肩、肘、手首に備わっている。肩回りは少し開いたデザインでボリュームのある造形となっており、クリアパーツの積層でシフォンのような柔らかさとエレガントな雰囲気となっている。袖口もクリアパーツでおしゃれにアレンジされている。

【腕部】

腕部組み立て

交換用手首パーツは握り手のほか、開き手やマイクの持ち手など左右セットで5種類が収録されている。グラビアのポージングやライブでのアピールなど細やかな表現が楽しめる。

【交換用手首パーツ】

腰回りと脚部の組み立て。脚部は太もも、膝、足首に可動軸を備え、大腿部にもロール軸が備わっている。足元はブーツタイプの造形。艶消しによる肌の柔らかい質感も作り込まれている。

スカートシートはそれぞれ張り出している部分を、切り込み箇所に差し込んで円形に形成する。張り出し部分への差し込みの際はピンセットなどを使用して引っ張り込むと組みやすくなる。そして、腰回りに重ねて腹部で挟み込むような組み立てとなる。

「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」では右側のパーツの上に左側のパーツを重ねる形で、「30MS 天海春香 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」とは異なる組み合わせとなっている。

【腰回り、脚部】

脚部の組み立て

腰回りの組み立て

スカートのシートは内側に差し込んで円形に形成

そして、ここまで組み立てた各パーツを合わせることで「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」が完成する。

また、オプションパーツとして本シリーズの定番となったマイクを組み立てることができる。構成は持ち手部分とヘッドケースと合わせる簡単なものとなっている。

【マイク】

今回は髪飾りありの前髪パーツのヘアピンと髪飾りの一部をシルバーで塗装してみた。非常に細かい部分だが正面から見た時の印象の違いが表れ、よりイメージに近い造形となる。

【前髪パーツの塗装】

これで組み立てが完了した。次は「30MS」シリーズで表現された「春日未来」の魅力を紹介していこう。

