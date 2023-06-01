【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 3月13日 順次発売 価格：1回990円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」を3月13日より順次発売する。価格は1回990円。

本商品は、「ゴジラ」シリーズをモチーフにした一番くじ。A賞は「メカゴジラ（1993） SOFVICS」で、平成ゴジラシリーズに登場したメカゴジラが、精巧なフィギュアとなって一番くじに初登場する。裏側から塗装を施した目や、可動する腕などがこだわりポイントとなっている。

B賞は「メカキングギドラ ヘッドフィギュア」で、「ゴジラVSメカゴジラ」の冒頭で登場した、メカキングギドラの頭部を現存する資料を基に再現している。

その他に、「G対策センター ラグマット」、「メタル名刺ケース」、「アクリルスタンド」、「メタルチャームコレクション」、「ミニメカフィギュア」がラインナップ。ラストワン賞は、ガルーダと合体し、攻撃力も機動力もパワーアップした「スーパーメカゴジラ」がSOFVICSシリーズにて立体化されている。

「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：メカゴジラ（1993） SOFVICS

B賞：メカキングギドラ ヘッドフィギュア

C賞：G対策センター ラグマット

D賞：メタル名刺ケース

E賞：アクリルスタンド

F賞：メタルチャームコレクション

G賞：ミニメカフィギュア

ラストワン賞：スーパーメカゴジラ SOFVICS

ダブルチャンスキャンペーン：スーパーメカゴジラ SOFVICS

期間：発売日～6月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。