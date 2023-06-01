HAKUBA 82mm レンズ保護フィルター ULTIMA WR 透過率99.5%

Amazonにてハクバのカメラ用品が特別価格で販売されている。期間は3月26日23時59分まで。

対象商品には、雨や埃、キズや汚れなどからレンズを保護するフィルター各種と、湿気や埃から守りながらカメラ用品を収納できるドライボックスが登場。

ベーシックモデルの「MCレンズガード」や、過酷な環境下でレンズを守る、エクストリームコーティング採用フィルター「XC-PRO エクストリームレンズガード」、レンズ性能を最大限に活かすプロ仕様レンズ保護フィルター「ULTIMA」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HAKUBA レンズフィルター XC-PRO エクストリーム レンズガード 40.5mm/49mm

本商品は、ドイツSCHOTT製のガラス材を使用した最高品質のレンズ保護フィルター。

撮影画像に悪影響を与えない超低反射率と、水滴や汚れが付着しにくい撥水・防汚機能を兼ね備えたエクストリームコーティングを施すことで、過酷な環境下での風景撮影などで極めて高い光学性能を発揮する。

HAKUBA レンズフィルター MCレンズガード 55mm/58mm

本商品は、雨や埃、キズや汚れなどからレンズを保護するために、常時レンズに装着しておくことが可能なフィルター。SCHOTTの高品質ガラスをベースに両面マルチコートを施し、ベーシックモデルながら反射率1.5%の高透過率を実現している。

HAKUBA 防湿保管 ケースドライボックスNEO 15L

本商品は、湿気や埃から機材を守る防湿保管ケース。蓋の部分には取り外し可能な除湿剤ケースと密閉性を高めるパッキンが付いている。また、積み重ねて効率的に収納できるほか、移動に便利なローラーを装備している。

カメラ用品だけでなく、乾物や粉もの、スパゲッティなど湿気を嫌うものの保管にも利用できる。