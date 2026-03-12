ＷＢＣ２連覇を狙う侍ジャパン日本代表は１２日、準々決勝ベネズエラ戦（現地時間１４日）が行われるローンデポ・パークで調整を行い、大谷翔平選手がライブＢＰに登板。圧巻の投球をみせた。

先頭の森下（阪神）に４球目にストレートで見逃し三振を奪うと、森下は思わず天を仰いだ。２人目の小園（広島）にはボールが先行したが、最後は６球目のカーブで二ゴロに仕留め、３人目の中村（ヤクルト）は２球目のツーシームで投ゴロに打ち取った。

試合を想定し、休憩を取った後、２イニング目は捕手が中村に交代。坂本を６球目のスライダーで遊ゴロに打ち取ると、若月を３球で見逃し三振に。２回目の打席となった森下には３球目の直球をセンターへ運ばれたが、直後の小園は初球のストレートで遊ゴロに打ち取った。インターバルの間にはマウンド後方の測定器でアイアトン氏らとデータをチェックした。

３イニング目は捕手が坂本に交代。若月は３球目のスプリットで空振り三振。中村には２球目の直球で詰まらせたが安打を許した。それでも森下を３球目の直球で見逃し三振を奪うと、小園は４球目のスプリットで遊ゴロに打ち取った。