comipo comicsより「爆乳エルフに搾り取られて、今日も僕は勇者になれない。」など3本が配信開始
「爆乳エルフに搾り取られて、今日も僕は勇者になれない。」書影
viviONは、出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「爆乳エルフに搾り取られて、今日も僕は勇者になれない。」、「もうええわ（仮）」、「ペンと漫画と修羅場場場」の3作品を、3月13日より各電子書籍ストアで配信開始する。
「爆乳エルフに搾り取られて、今日も僕は勇者になれない。」
著者：青月タカヒロ
【あらすじ】
吐精と同時にレベルを吸い取る禁術「レベルドレイン」。
弟子のリュウと共に暮らす爆乳エルフのアミティ。彼女は魔王を倒す存在「勇者」を志しているリュウに自分の元から離れてほしくない一心で、レベルを下げるためのレベルドレインを施す。
爆乳がもたらす快楽に抗えず、リュウはあえなく絶頂！
レベルと共に行為の記憶まで失ってしまう。リュウのレベルが上がる度に搾り取るアミティは徐々に行為にハマっていき、リュウも身体に刻まれた快楽のせいで知らずに性癖がこじれていく。
さらにリュウを目当てに新たな爆乳女たちが集まってきて……？
超女性上位爆乳ファンタジー！開幕！
「もうええわ（仮）」
著者：上原弓季
【あらすじ】
漫才師になる夢を諦め、実家の弁当屋で働くリョウタはうだつの上がらない日常を送っていた。想い出すのはコンビを組んでいたケイスケとの漫才に燃えていた青春の日々……。そんなリョウタの元に届いたのは、突然のケイスケの訃報だった。
諦めたはずの夢、別れたはずの元相方……ケイスケの遺体を前にニ度と戻れないと自覚した瞬間、リョウタの中で想いがあふれ出す。
亡きケイスケとの夢を叶えるためにリョウタは再び漫才師を目指す決意を固める。
そしてなんと、ケイスケにはリョウタの後に組んだ相方がいて……？
これは哀しみを笑いに変える、遺された相方二人の新たな漫才物語。
「ペンと漫画と修羅場場場」
著者：山本あひる
【あらすじ】
あなたは目撃することになる。
漫画家達のリアルな日常――
もしくは嘘八百を。
個性豊かな漫画家達が織りなす、日常系（？）オムニバスギャグ漫画が今、開幕！