【「しりたいあなたのなか」電子単行本1巻・2巻】 3月13日 発売 価格：各720円

「しりたいあなたのなか」第1巻書影

forcsは、出版レーベル「.FiZZ」のオリジナルコミック「しりたいあなたのなか」の電子単行本1巻と2巻を、3月13日より各電子書籍ストアで発売する。価格は各720円。

本作は魚田南氏による恋愛ドラマ。派手そうに見える見た目のせいで、幼いころから恋愛で傷つくことが多かった英子。大学進学を機に恋愛から足を洗い、静かに暮らすと決めていたはずが、同性の男性に片思いをしている七尾と出会ったことで、恋愛観が変化し始める――。

【あらすじ】

（もう恋愛に疲れてしまった）

数少ない友人に彼氏を略奪される経験をした英子。

大学進学を機に恋愛から足を洗い、静かに暮らすと肝に銘じた彼女だったが、

「片想いを成就させるために俺の尻を開発してほしい」

―― 小学生時代にしか関わりのなかった七尾と再会し、英子は彼からまさかの相談を受けてしまう。

大学の人気者へ同性ながら片想いをしている七尾の懇願を、英子は悩みに悩んだ末、引き受けることに。

その日から始まる英子と七尾の奇妙な関係。

はじめこそ抵抗のあった英子だったが、七尾とのかかわりのなかで、見たくもない過去と向き合うことになる。 そのうち英子自身の恋愛観もまた、変わり始めようとしていた――。

第2巻書影