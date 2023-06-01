　13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比610円安の5万3610円と急落。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては842.96円安。出来高は1万1000枚となっている。

　TOPIX先物期近は3599.5ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は50.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53610　　　　　-610　　　 11000
日経225mini 　　　　　　 53610　　　　　-605　　　162076
TOPIX先物 　　　　　　　3599.5　　　　 -18.5　　　 13568
JPX日経400先物　　　　　 32640　　　　　 -60　　　　2546
グロース指数先物　　　　　 732　　　　　　-2　　　　 782
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース