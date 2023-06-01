日経225先物：13日0時＝610円安、5万3610円
13日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比610円安の5万3610円と急落。日経平均株価の現物終値5万4452.96円に対しては842.96円安。出来高は1万1000枚となっている。
TOPIX先物期近は3599.5ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は50.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53610 -610 11000
日経225mini 53610 -605 162076
TOPIX先物 3599.5 -18.5 13568
JPX日経400先物 32640 -60 2546
グロース指数先物 732 -2 782
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3599.5ポイントと前日比18.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は50.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53610 -610 11000
日経225mini 53610 -605 162076
TOPIX先物 3599.5 -18.5 13568
JPX日経400先物 32640 -60 2546
グロース指数先物 732 -2 782
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース