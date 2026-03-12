衆院予算委員会は１２日、２０２６年度予算案を１３日に採決し、衆院本会議へ緊急上程することを坂本哲志委員長（自民党）の職権で決めた。

野党は、坂本氏の解任決議案を衆院に提出するなど反発を強めるが、与党は予算案を年度内成立させる方針を変えておらず、１３日に衆院を通過する公算が大きくなっている。（森山雄太）

「国民生活に支障を生じさせないよう年度内に成立させていただきたい」

高市首相は１２日の予算委集中審議でこう述べ、予算案への協力を呼びかけた。中道改革連合の階幹事長は「質、量ともに充実した審議が必要だ」と迫ったが、首相は「国民の安心のためにという思いは与野党共通だ」とかわした。

野党は週明け以降の採決を主張しており、国民民主党は１１日、自民側に「（週明けの）１６日採決なら賛成する」との意向を伝えた。しかし、与党は参院での審議日程が窮屈になり、年度内成立が困難となるため、提案を聞き入れなかった。国民民主が昨年１２月に自民と「予算について年度内の早期に成立させる」との合意書を交わしながら、衆院解散を理由に態度を変えたことへの不信感もあった。

こうした与党側の強引な姿勢に、野党は一斉に反発を強めた。

中道改革、参政、チームみらい、共産の野党４党は１２日夜、坂本氏の解任決議案を衆院に共同で提出した。中道改革の重徳和彦国会対策委員長は提出後、職権での委員会開催を重ねた坂本氏の姿勢について「容認できない。政治史上に残る汚点だ」と記者団に語った。国民民主も解任決議案に賛成し、予算案には反対する方向で検討している。

同日の集中審議でも、野党側から坂本氏の姿勢をただす質問が相次いだ。坂本氏は「与野党合意がない場合は、職権で決めざるを得ない」と反論した。

与党は１３日午後の衆院本会議で、解任決議案を否決する構えだ。予算案はその後に開かれる予算委で可決後、本会議に緊急上程される。同日夜の本会議で与党の賛成多数で可決し、参院に送付される見通しだ。

一方、参院では与党が過半数を割っており、与野党の対立が参院の法案審議全体に影響することを懸念する声が与党内からも上がっている。自民と連立を組む日本維新の会幹部は「『損して得取れ』で、野党と円満に進めた方が後々のことを考えれば良かった」と漏らしている。