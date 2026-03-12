ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が１２日、東京・有明アリーナで行われた単独公演で１万２０００人を動員。大腸がんと脳腫瘍を患いながらこの日のステージで復帰を目指していたドラマーの真矢さん（享年５６）を感じさせる演出の数々にファンは涙した。

真矢さんが今年２月１７日に亡くなってから初めてのライブ。ステージには、真矢さんが叩く予定だったＹＡＭＡＨＡ製のドラムセットが置かれ、オープニングは、真矢さんのラストステージとなった昨年２月の東京ドーム公演などの映像が流れた。

ボーカルのＲＹＵＩＣＨＩ（５５）は「今日までいろんなことがあったけど、（真矢さんが）ずっと支えてくれて、今も共にいるんだと思います。献花式にも来ていただきてありがとうございます。絶対に喜んでいると思います」とファンに感謝すれば、ベースのＪ（５５）も「絶対にいるよ！ 必ずどこかで見てくれてる」と確信。ギターのＳＵＧＩＺＯ（５６）は「まったく、先に行っちゃいやがって…冗談じゃないよ」と悔しさを吐露しつつも「真矢はいます。これからも俺たちは真矢と全力で突っ走っていくので、よろしくお願いします」と呼びかけた。

１７曲目「ＨＯＬＹ ＫＮＩＧＨＴ」を披露した後には、５月２９日から始まる２２都市３３公演の全国ツアー開催と、真矢さんも写っている新アーティスト写真を発表。ＲＹＵＩＣＨＩは「過去最強のツアーにしたいと思います！」と宣言。また、ライブに向けたスタジオリハーサルでドラムを叩く真矢さんの姿も映し出された。