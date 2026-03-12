鈴木ゆうかが着こなすLILLIAN CARAT春新作♡最新カタログ公開

LILLIAN CARAT（リリアン カラット）から、春の新作スタイルを提案するカタログ「GRACEFULLY in TRANSITION」が公開されました。モデルには、透明感あふれる魅力で人気の鈴木ゆうかさんを起用。空に舞う花びらや柔らかな空気感をイメージしたビジュアルとともに、春の始まりを感じさせるフェミニンなコーディネートが登場します。昨日より少し自由な自分へ。新しい季節に寄り添う春ファッションをチェックしてみてください♡

春の訪れを感じるフェミニンスタイル



今回のカタログでは、柔らかなカラーや軽やかな素材を取り入れた春らしいスタイリングを提案。ニットやスカート、カーディガンなど、女性らしさを引き立てるアイテムが揃います。

LOOK1は、KNIT（9,790円）とSKIRT（12,100円）にBAG（7,590円）を合わせたフェミニンコーデ。

LOOK2ではCARDIGAN（7,590円）とSKIRT（9,900円）のシンプルながら上品なスタイルが登場。

LOOK3はCARDIGAN（7,590円）、KNIT（8,690円）、PANTS（10,890円）、BAG（3,520円）、EARRINGS（3,190円）を合わせた大人カジュアルな着こなしです。

LOOK4ではJACKET（15,400円）、TOPS（7,590円）、SKIRT（10,890円）のきれいめスタイルを提案。

LOOK5はKNIT（9,790円）、SKIRT（8,690円）、SCRUNCHIE（1,980円）の可憐なコーディネートで、春らしい柔らかな雰囲気を演出しています。

軽やかに楽しむ春コーデ11LOOK



ワンピースやジャケットなど、幅広いアイテムを取り入れたコーディネートも見逃せません。

LOOK6はONE-PIECE（14,300円）とBAG（8,910円）でシンプルながら華やかなスタイルに。

LOOK7はBLOUSE（8,690円）とONE-PIECE（14,300円）のレイヤードコーデ。

LOOK8はJACKET（14,300円）、SHIRT（9,790円）、PANTS（12,100円）、BAG（8,910円）の大人っぽいスタイリングです。

LOOK9ではONE-PIECE（14,300円）を主役にしたフェミニンな装いを提案。

LOOK10はCOAT（19,800円）とONE-PIECE（16,500円）の上品な春アウターコーデ。

LOOK11ではJACKET（14,300円）、BLOUSE（9,790円）、PANTS（10,890円）の洗練されたパンツスタイルを披露しています。

新しい季節に寄り添う春ファッション



鈴木ゆうかさんが着こなすLILLIAN CARATの最新カタログは、春の空気感をまとったフェミニンなスタイリングが魅力。

ワンピースやスカート、ジャケットなど、日常から特別なシーンまで活躍するアイテムが揃い、季節の始まりを感じさせてくれます。

軽やかなカラーやシルエットを取り入れて、昨日より少し自由な自分へ。新しい季節のワードローブを探している方は、ぜひカタログをチェックしてみてください♪