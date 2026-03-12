「子育てが早く終わっていいな」。通園バスに置き去りにされた園児が死亡した事件をめぐり、ネット上に両親を侮辱する内容を投稿したとして、会社員の男性が書類送検されました。

きょう、侮辱の疑いで静岡地検に書類送検されたのは、千葉県柏市に住む会社員の男性（54）。動画投稿サイトのコメント欄で、通園バスに置き去りにされ、死亡した園児の両親を侮辱した疑いがもたれています。

2022年、静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で、河本千奈ちゃん（当時3）が通園バスの中におよそ5時間置き去りにされ、重度の熱中症で死亡しました。

男性は翌年の2023年に匿名で動画投稿サイトのコメント欄に、千奈ちゃんの両親に対して「子育てが早く終わっていいな」などの侮辱する内容を複数回にわたり投稿した疑いがもたれています。

男性と千奈ちゃんの両親に面識はなかったということで、男性は容疑を認めているということです。

警察は去年8月、千奈ちゃんの両親から相談を受け、刑事告訴を受理し、書類送検に至りました。