イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、国営放送を通じて初めて国民に向けてメッセージを出しました。「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」と述べ、戦闘継続を訴えています。

イラン国営放送は日本時間の12日午後10時半ごろ、新たに最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師のメッセージを読み上げました。父・ハメネイ師の後継者として選出されて以降、モジタバ・ハメネイ師の言葉が公表されるのは初めてです。メッセージでは今回の攻撃で死亡した父・ハメネイ師や妻について触れたうえで、「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」「いかなる場合でも敵に賠償を支払わせる」と述べ、徹底抗戦を訴えました。

また、緊張が高まっているホルムズ海峡については「封鎖を継続すべき」との考えを示し、「攻撃対象となるため、中東地域にある全てのアメリカ軍基地を閉鎖すべきだ」と挑発しました。

一方で、中東諸国には「攻撃に利用された軍事基地を攻撃したが、各国への侵略行為ではない」と釈明しました。

メッセージは国営放送の中で朗読され、モジタバ・ハメネイ師自身は姿を見せていません。

欧米メディアなどは「アメリカとイスラエルに対し反抗的な演説となった」「挑発的な内容だった」などと報じています。