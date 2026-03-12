ＷＢＣ準々決勝、侍ジャパンの相手はベネズエラに決まった。先発はドジャース・山本由伸投手（２７）。ベネズエラには２３年、４１本塁打＆７３盗塁でＭＶＰに輝いたアクーニャ（ブレーブス）、２２年から３年連続となる首位打者を獲得したアラエス（ジャイアンツ）ら好打者がずらり。ただ右腕は昨季、アラエスを６打数無安打に封じた。先発が予想される６選手のうち、安打を許したのは１人だけ。エースとしての重責を果たし、日本に勝利をもたらす。

ベネズエラ打線は２３年ＭＶＰのアクーニャが１番。中軸にはアラエス、２１年に４８発で大谷を上回って本塁打王に輝いたペレス（ロイヤルズ）ら好打者が並ぶ。１次Ｒ最終戦のドミニカ共和国戦は敗れたが、３盗塁をマーク。足を絡めることも可能で、４点を追う９回に２点を奪って食い下がるなど粘り強さもある。

ただ強力打線を封じるのはエースしかいない。侍ジャパンの先発は、山本が有力。タイトルホルダーが並ぶ打線だが、右腕は多くの打者を抑え込んできた。ミート力に定評があるアラエスを６打数無安打。球数制限が８０球となる準々決勝で、どこまで粘れるかがカギを握る。唯一苦手にしているのが、Ｅ・トーバー内野手（ロッキーズ）。これまで２本塁打を浴びるなど１０打数７安打。山本がメジャーで２発を浴びた唯一の打者で、最も安打を許している打者でもある。

山本は１次Ｒ初戦の６日、台湾戦（東京Ｄ）で先発。３回途中無安打無失点２奪三振、５３球で最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークするなど力投を見せた。参加が自由だったこの日の練習には姿を見せず独自調整をした模様だが、台湾戦の試合後には「細かいことを言えば反省はたくさんある」と言いながらも「試合前（ブルペン）からスピードが出ていた。初回は丁寧に、いい入りができた」と手応えも口にしていた。

負ければ２連覇の夢が途絶える大一番。菊池（エンゼルス）、種市（ロッテ）らを惜しまず投入するプランも浮上している。井端弘和監督（５０）は「もう勝つだけなんで。ここまで来たので、全員の力で勝ちたいと思います」と語るにとどめた。強打者がそろうベネズエラ打線相手に、まずは日本の誇る背番号「１８」が立ちはだかる。（安藤 宏太）