¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡Ö³÷·´¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬ÇÕÁèÃ¥¡¡¥¬¥Þ¥´¥ê¤¦¤É¤ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡À¶¿åº»¼ù¡Ê£³£¹¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½éÆü£³£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éÆ»Ãæ£²ÈÖ¼êÁè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤òÁÀ¤Ã¤Æ£´Ãå¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à£³£·¹æµ¡¤Ï¡ÖÁ°¸¡¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¡£

¡¡Á°Àá¤ÎÌÄÌç£Ð£Ç­µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Î£Æ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÀ°Õ¤Î¿­¤Ó»ÅÍÍ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÇÈÍð¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£