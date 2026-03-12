第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日（日本時間１２日）、１次ラウンド（Ｒ）の全日程を終え、８強が出そろった。この日米マイアミ入りした侍ジャパンの１４日（同１５日）の準々決勝の相手はベネズエラに決定。ＷＢＣで日本と初対戦となる相手の先発はＲ・スアレス投手（３０）＝Ｒソックス＝と発表された。昨季１２勝の左腕に、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は昨季のポストシーズンで３打数無安打と抑え込まれた。天敵を含めた投手陣を攻略し、６大会連続の４強入りを決める。

大舞台を前にしても、リラックスした様子だった。大谷はチャーター機でマイアミ空港に到着から約１１時間後。フロリダ州内で打者１０人が集まった自由参加の練習で汗を流した。打撃練習は行わなかったが、キャッチボールなどで調整した。練習途中からは中堅でフリー打撃の打球捕球をする同学年の誠也と談笑。練習後には村上を「空振ってた？」とイジるなど、一つ目の大きなヤマとなる準々決勝が近づいてもいつもと変わらぬ様子だった。

準々決勝の相手は、ドミニカ共和国に敗れたベネズエラに決まった。これまでＷＢＣでは対戦がない。プレミア１２では３戦３勝しているが、今大会はメジャーのスター選手がそろっているとあって過去のデータはうのみにできない。世界ランク５位の強敵だ。

アクーニャ（ブレーブス）、アラエス（ジャイアンツ）ら好打者に注目が集まるが、投手陣も手ごわい。先発に指名されたＲ・スアレスに対し大谷は、昨年１０月の地区シリーズで３打数無安打。フィリーズで２年連続１２勝を挙げた実績もあり、攻略は容易ではない。

救援に控えるオリックスの守護神マチャドは３戦で計３回を２安打５奪三振、無失点。昨季、カブスで２２セーブを挙げたパレンシアも、計２戦で２回３奪三振、無失点に封じるなど、安定感を誇る。ジャイアンツの右腕ブットはここまで３登板で無失点と好投している。日本での１次ラウンド３試合では２本塁打を放つなど、９打数５安打の打率５割５分６厘と好調を維持した大谷。セルパ、ブット、パレンシアとの対戦成績は決して悪くはないが、侮ることはできない。

米国での試合となれば、環境面での適応、相手投手のデータなど、これまで以上に“大谷依存”は高まっていく可能性もある。大会前には「しっかりと落ち着いてプレーできれば、いい試合が多くできるんじゃないかなと思います」と語っていた大谷。前回大会では二刀流でフル回転し、２勝＆打率４割３分５厘など圧倒的な結果を残し、大会ＭＶＰに輝いた実績がある。慣れ親しんだ米国の地で、さらにギアを上げていく。（安藤 宏太）