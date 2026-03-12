◆プロボクシング ▽日本ミドル級（７２・５キロ以下）王座決定戦１０回戦 〇同級１位・竹迫司登（判定）同級２位・酒井幹生●（３月１２日、東京・後楽園ホール）

日本ミドル級王座決定戦で、元日本・東洋太平洋同級王者の同級１位・竹迫司登（かずと、３４）＝ワールドスポーツ＝が同級３位の酒井幹生（３２）＝角海老宝石＝を３―０の判定で下した。竹迫は２１年５月に日本同級王座の４度目の防衛に成功した後、同年１２月に王座返上しており、４年３か月ぶりの同王座返り咲きとなった。

竹迫は前半、「スパーで何度もやっていたのでやりづらかった」という酒井を相手に攻めあぐね、５回終了時の公開採点は２者が１ポイント差で酒井を支持。しかし、中盤以降はパワージャブを起点に攻勢を強め、最終１０回には左右の強打で酒井をぐらつかせた。ジャッジの採点は２者が９７―９３、１者が９９―９１でいずれも竹迫を支持した。

「酒井選手も（酒井を指導する）竹内（真志）トレーナーも僕のことを知っているので、そこを考えすぎて慎重にいってしまった。冷静すぎた」と振り返ったが、「２人（酒井選手と竹内トレーナー）に勝てたので、自分の中でひとつ自信になった」と手応えも口にした。

試合前には４歳の長女から「絶対、ベルトを獲ってくるんだよ」とプレッシャーをかけられていたという。「自分が大好きなチョコレートを毎日見せびらかして、『お父さんが試合に勝たないと食べられないよ。お父さんが勝ってから食べる』と言ってきて。やっぱり自分の娘だなと」と目尻を下げた。

２１年５月の日本王座防衛戦で１回ＫＯ勝ちした国本陸（六島）に２４年１２月の再戦で１回ＴＫＯ負けを喫し、一時は進退も考えた。しかし、再起２連勝で地域王座を獲得。元世界ランカーは「ボクシングをやる以上は世界を（目指していく）。限られた試合を大切にして一つ一つ確実に勝って、登っていきたい。世界へ向けて挑戦していきたい」と、層の厚いミドル級で世界を目指す決意を示した。

戦績は竹迫が１９勝（１５ＫＯ）３敗１分け、酒井が６勝６敗１分け。