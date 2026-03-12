【ひらがなクイズ】パッと見てひらめく？ 空欄に共通する2文字を当てよう！ 「百獣の王」がヒント
言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？
今回は、美しい旋律を奏でる芸術から、百獣の王と呼ばれる動物まで、多彩な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何でしょうか？
□□がく
□□ど
□□がえし
らい□□
ヒント：サバンナに生息し、立派なたてがみを持つ「百獣の王」といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
おんがく（音楽）
おんど（温度）
おんがえし（恩返し）
らいおん（ライオン）
美しい旋律を奏でる「音楽（おんがく）」、暑さや寒さの指標となる「温度（おんど）」、受けた慈しみへの感謝を示す「恩返し（おんがえし）」、そして勇猛な姿が印象的な「ライオン（らいおん）」。芸術、科学, 道徳、そして動物と、パズル感覚で語彙をつなぎ合わせることで、凝り固まった頭の中が少しでもほぐれていれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
