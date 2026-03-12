IZ*ONE出身イェナ、アジアツアー“東京公演”詳細決定
2026 YENA LIVE TOUR [So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyoポスター
YENAが12日、コンサートツアー『2026 YENA LIVE TOUR [So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo』の詳細を発表した。
昨日、韓国5tn Mini Album「LOVE CATHER」をリリースしたYENA。昨年2月に初のコンサート「2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世界!" 旅行 > in Japan」を全公演ソールドアウトしたYENAの約１年4ヶ月振りとなるコンサート。
昨年11月にリリースされた「STAR!(feat.Hatsune Miku)」がボカロファンにも支持をされ好アクションを記録。今年1月には韓国のヒット曲「NEMONEMO-Japanese Ver.-」をリリースと勢いに乗るYENA。日本公演はアジアツアーのファイナルとなっており6月13日（土）、14日（日）Zepp DiverCity(TOKYO)で開催される。
チケットは本日よりファンクラブ先行受付がスタートしている。
公演概要2026 YENA LIVE TOUR [So Near, Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo2026年6月13日（土）OPEN 17:00/START 18:00会場：Zepp DiverCity(TOKYO)（問）SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土12:00〜13:00、16:00〜19:00日曜・祝日を除く) 2026年6月14日（日）OPEN 16:00/START 17:00会場：Zepp DiverCity(TOKYO)（問）SOGO TOKYO
03-3405-9999 (月〜土12:00〜13:00、16:00〜19:00日曜・祝日を除く) 主催・企画：ハックルベリー制作：exline協力：YH ENTERTAINMENT/ビクターエンタテインメント運営：SOGO TOKYO詳細はこちら●YENA JAPAN OFFICIAL FANCLUBhttps://choiyena.jp/