侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日、準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークでライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。

侍ジャパンは、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出。この日は同球場でで全体練習を行った。

東京ドームで行われた１次ラウンドでは台湾、韓国、オーストラリア、チェコに勝って無傷４連勝でＣ組を１位通過した侍ジャパン。１４日（同１５日）の準々決勝ではＤ組２位だったベネズエラと対戦することが決まった。

前日１１日に米マイアミ入りした侍ジャパン。ドジャース・大谷は同日の午後に行われた自由参加の練習に参加して、キャッチボールなどを行った。この日はグラウンドでフリー打撃を行い、２日後の準々決勝へ備えた。

全体練習前に白の侍ジャパンのユニホームを着て登場した大谷は、マウンドに立ってライブＢＰで登板した。全体練習前に実戦的な練習を行うのは異例。大谷は今大会、投手として登板せず、打者に専念している。

ライブＢＰでは、森下（阪神）は見逃し三振、小園（広島）はバットを折って二ゴロ、中村（ヤクルト）は投ゴロで１イニング目想定の３人との対戦は１２球。２イニング想定も坂本（阪神）を遊ゴロ、若月（オリックス）を見逃し三振、森下（阪神）を中飛と抑え、最後は小園（広島）に捉えられた当たりではなかったが、左前へ安打性の当たりを浴びた。再び休養を挟んで向かった３イニング目想定のマウンドは、若月（オリックス）を空振り三振、中村（ヤクルト）を二ゴロ、森下（阪神）を見逃し三振、小園（広島）を遊ゴロに抑えた。４イング目想定は、坂本（阪神）を遊ゴロ、中村（ヤクルト）はファウルでバットを折って空振り三振、森下（阪神）は三ゴロ、小園（広島）は空振り三振、坂本（阪神）は中前への安打性の当たり、森下（阪神）は空振り三振、小園（広島）は左飛だった。

４イニング想定で５９球を投げてのべ１８人と対戦し、安打性の当たりは２本のみで７奪三振だった。