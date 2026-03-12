週刊文春に不倫を報じられた松本洋平文部科学大臣が12日、記者会見で報道を認め、謝罪した。

【映像】松本氏「今とはまた違う思いを抱いていた」（発言の瞬間）

会見では、週刊文春が報じた、「高市さん、大っ嫌いなんだよ」と松本氏が過去に発言したとされることについても、質問が飛んだ。

記者が「2021年の総裁選の直前に、当該の不倫相手の女性とされる方に、高市さんに対して大嫌いだという発言があったと、音声が残っているとされていますが、これについてどういう思いで『高市さん大嫌い』とおっしゃったのか、伺えますでしょうか」と質問。

松本大臣が「率直に言って、その時のことを私自身つまびらかに覚えているわけではありません」と答えると、記者がすかさず「そういう感情は当時あったのか？」と聞いた。

松本大臣は「そういう感情があったのかどうかということに関しましても、つまびらかにどういう発言があったのかということが、私自身は記憶をしているわけではありません。また当時、高市総理との間に私自身そんなに深いお付き合いがあった、要は議員同士という関係の中で、深い関係があったというわけではありませんので、そういう意味では私自身、今とはまた違う思いをその時は抱いていたということがあるのかもしれません」と述べた。

続けて「現時点の私自身の思いを言わせていただくと、文部科学大臣という形で登用をしていただいて、すぐおそばで高市総理の仕事ぶりというものも拝見をさせていただいております。問題を認識をし、そしてそれを突破をしていく、そういう高市総理のお姿というものを間近で拝見をしていて、本当に尊敬できる、そしてこの人に日本の国を引っ張っていっていただきたい、そういう思いを今、大変強く持っているところであります。そして私自身、それをしっかりお支えをしていくことができれば、そういう思いを持っているということであります」と述べた。

高市総理からは「一生懸命、これまで以上に仕事を頑張るように」と言われたが、過去の発言についての言及は無かったという。

週刊文春の報道によると、松本大臣は2021年に「高市さん、大っ嫌いなんだよ」「上にはペコペコするし」「下にはめちゃくちゃ厳しいというか」「最低だった、人として」などと不倫相手の女性に対して発言したとされる。（ABEMA NEWS）