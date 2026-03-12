横浜スタジアムの試合前練習が映し出されたライブビューイングアリーナ「ＴＨＥ ＬＩＶＥ」の大型ビジョン＝１２日、横浜市中区（木田 亜紀彦写す）

横浜ＤｅＮＡは１２日、ＪＲ関内駅前に１９日にオープンする街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」内に設けられた日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「ＴＨＥ ＬＩＶＥ」を報道陣に公開した。来場者が大型ビジョンで試合を観戦し、横浜発祥の飲食店の料理を楽しむ。新規ファン獲得も視野に、新たな観戦体験ができる名所として人気を呼びそうだ。

開業を１週間後に控えた内覧会。球団の南場智子オーナーは「ライブ会場としては世界最高のものができたんじゃないか。これだけの大きさのビジョン、そして関内という街への溶け込み。本当に誇らしいものができた」とあいさつした。

今年は親会社ディー・エヌ・エーが球団を取得して１５年目の節目。観客動員数は１年目の２０１２年が１１７万人だったのに対し、昨季は最多の２３６万人を記録。主催試合は全て満員だった。

２４年には２６年ぶりの日本一も達成。チケット購入も困難なほど人気球団になった一方で、観戦者の球場内外の滞在時間を延ばしたり、関内駅周辺のにぎわい創出を促すにはどうすればいいか、といった街づくりの観点も今回のプロジェクトには加味されている。

林裕幸副社長は「うれしさを覚える反面、これ以上多くの人々を（球場に）迎えられていないことにもどかしさ、ジレンマを感じているが、そこの課題に対する打ち手の一つになり得るとも思っている」と説明。生の試合観戦のみにとどまらず、新たなサービスの提供で既存ファンの満足度の向上や新規顧客獲得につなげる狙いが見える。

ＴＨＥ ＬＩＶＥでは、ベイスターズの試合がない日はサッカーやバスケットボール、音楽ライブ、お笑いなど多様なコンテンツを放映予定。「もうひとつのスタジアム」に位置付け、気軽に出入りでき、スポーツやエンターテインメントを楽しめる空間を目指す。

野球未来創造本部ＬＶＡ運営部部長兼渉外・戦略部の橋元奨侍さんは「スタジアムの外に、にぎわいが染み出していくような場所にしていきたい」と話している。