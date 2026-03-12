特集です。この時間も引き続き、防災を考えます。12日で15年を迎えた県北部地震、被災した住民たちの「今」を取材しました。



アルバムを見ながら 健一さん



「うわ！懐かしい～！この（半壊した）家まだ借金半分残ってたんだよな～」



アルバムを囲んで当時を振り返るのは栄村の広瀬健一さん一家。妻と3人の子ども、そして母親の6人家族です。長女は専門学校に通うため村の外に住んでいて、いまは5人でここ青倉地区に暮らしています。





【2011年3月12日午前3時59分】15年前、あの東日本大震災の13時間後に、栄村を襲った、震度6強の地震。「県北部地震」です。この地震により、栄村で3人が避難生活によるストレスなどが原因の「災害関連死」と認定されました。住宅の全壊または半壊は、県内だけで203棟。その被害のほとんどが栄村でした。広瀬さんが暮らす青倉地区は村の中でも特に被害が大きく、自宅は半壊、両親の家は全壊しました。広瀬健一さん「前の日に向こうの震災の津波を見て、ひどいなぁなんて言いながら寝て、今度うちかよみたいな。嘘みたいだった。夢かと思いました」仮設住宅での避難生活を余儀なくされた広瀬さん一家。自宅があった場所に二世帯住宅を新築したのは翌年の暮れでした。「乾杯、お疲れ様でした」引越しの片付けに追われた2012年の大晦日。まだ何も入っていない押入れは当時小学生だった男の子2人の秘密基地に。小学校への入学を控えていた長女は、鍵盤ハーモニカの練習に夢中でした。地震前、929世帯2331人が暮らしていた栄村は、現在、754世帯1491人。少子高齢化の一方で、地震によって村を離れた人も、少なくありません。健一さん「変わったっすねー。そこもうちが一軒あって除雪機があったトラックのうちも潰れて新しくしてあの新しい家も地震で潰れて。（村を出た人について）それぞれ事情があるので仕方ないけどやっぱりふるさとを離れて出ていくというのはそれなりの覚悟もあるだろうし寂しいものはありますよね」そんな中、広瀬さん家族は、長男と次男が村に残っています。地震当時小学2年生だった長男・海人さんは去年、村の役場に就職。今はデジタル技術を活用した村の防災情報の発信にも携わっています。長男・海人さん「少しいろんなところ出て経験してこようかなと思っていたんですけど親父からも役場で助けてやってくれと言われたので。当時の知見だったりを絶やさずいままで続けて防災意識を村全体で高めていけたらいいなと思っています」「記憶の風化」をさせてはいけないと話す広瀬さん家族。15年前の教訓は日常生活にも活かされています。健一さん「備えは、やっぱり心構えですね。やっぱりね。おれ携帯は枕元のところと手を伸ばしたところに懐中電灯というのはいつもおいているので、とにかく夜の地震が多かったので、夜すぐにばっと飛び出せる状態。そういったちょっとした、日常の中で、ちょっとちょっと考えていければそれでも違うのかなと」■エノキタケ■大庭光一さん「どこにしまったかな～。こんなところに非常用って書いてあるけど何入ってるか忘れちゃった」非常用と書かれた箱の中には、ばんそうこうや電池などが入ったリュックサック。地震当時、栄村・箕作地区でエノキタケ農家を営んでいた大庭光一さん74歳です。出荷目前だったエノキ2万6千ポット余り、金額にして200万円以上にのぼる被害を受けました。その時エノキの片付けを手伝ってくれたのは信州大学医学部の学生でした。大庭光一さん「ここへ入れなかったの、しばらくの間。ボランティアさんが全然気にしないで入るからそれにつられて一緒に入っちゃったって、本当にそんな感じ」大庭さんが暖を取るストーブの横に飾られていたのは、学生ボランティアとの写真です。大庭光一さん「やっぱね。可愛いもんですよ。そうそう、この子たちはみんな結婚したって、最初に彼氏を連れてきた。結婚しますってね、それから結婚式には呼ばれたの」大庭さんは2016年に農家を引退。その2年後、掃除や障子張りなどを手伝う「便利屋」を立ち上げました。助けられる側からいまは、助ける側に。大庭光一さん「やっぱり頼られたりするのっていうのはやっぱり気持ちいいもんですよね。ああ、俺も生きてるぞっていう感じになれる」県北部地震から15年。災害の経験がいまに繋がっています。