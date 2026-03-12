シンガー・ソングライターの川嶋あいさん（40）が11日、神奈川県の中学校で『卒業サプライズライブ』を開催。代表曲である『旅立ちの日に…』を披露しました。

『卒業サプライズライブ』は公募によって寄せられた川嶋さんへのメッセージをもとに、選ばれた1校の卒業式をサプライズで訪問しライブを行う企画。デビュー当初から20年以上続く恒例の企画となっています。

今回サプライズが行われたのは神奈川・大磯町立大磯中学校。新卒で赴任し、3年間担任を務めた教師が生徒たちへの思いを込めて今回の企画に応募したといいます。

■代表曲『旅立ちの日に…』を披露

川嶋さんが登場すると、館内は一気にどよめきが。「今日は皆さんが過ごしてきた3年間にさよならをするときでもあります。今この瞬間、とにかく思い出を思い返してみてほしいなと思います。その気持ちが皆さんのあしたにきっとつながっていくことを願って1曲歌わせてください」と語り、『旅立ちの日に…』を披露。涙ぐむ生徒も見られ、演奏後には大きな拍手が響きました。

■「成功できて良かった」ライブを終えて

ライブを終え、川嶋さんは「（先生から）『ありがとうという気持ちを伝えたい』とメッセージをいただいて、その正直な、赤裸々な思いをつづっていただいたことに感動して、ぜひこの学校に来たいと思ったんですけど。出てきたとき、先生が話をしてくれていた時から生徒の皆さんがびっくりしてくれていて、驚いてくれて。とにかくサプライズライブが先生と一緒に成功できて良かったなって気持ちでいますね」とコメント。思い出に残る卒業式となりました。