ロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡが１２日、東京・有明アリーナで、昨年１２月２３日から延期されていた「ＬＵＮＡＴＩＣ Ｘ’ＭＡＳ ２０２５−ＯＵＲ ＪＯＵＲＮＥＹ ＣＯＮＴＩＮＵＥＳ−」の振替公演を行った。大腸がんで闘病したドラマー・真矢さんが２月１７日に５６歳で死去し、４人で挑む初のステージ。真矢さんの「ＬＵＮＡ ＳＥＡを絶対に止めないでほしい」という遺志を継ぎ、悲しみを乗り越えた４人が天国の盟友へ“追悼ＧＩＧ”をささげた。

有明公演を目標に闘病していた真矢さんの出演はかなわなかったが、離れ離れになっても５人は一緒だ。真矢さんのメモリアル映像を背負いながら「ＵＰ ＴＯ ＹＯＵ」で開幕。サポートで入ったＳＩＡＭ ＳＨＡＤＥのドラマー・淳士の横には、昨年１２月の公演で真矢さんがたたこうとしていたヤマハの最新モデルのドラムセットを設置された。このドラムで有明公演に向けて準備をしていた真矢さんのリハーサル映像が初公開され、観客の涙を誘った。

いつも笑顔だった真矢さんのため、気丈に振る舞った４人。全１７曲で盛り上がりを生み出し、ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩ（５５）は「真矢は絶対喜んでいるよ。どうもありがとう」と万感の表情を浮かべた。昨年１２月に交通事故で負傷し、この日が完全復活となったギター＆バイオリンのＳＵＧＩＺＯ（５６）は「まったくさ…俺たちをおいて先に逝くんじゃないよ」と嘆きつつ、ライブという空間で「俺たちの居場所でホーム。いつも真矢はいます」と実感。最後は１万２０００人の“真矢コール”で、３時間のステージは幕を閉じた。

新たに２２都市３３公演を巡る全国ツアー「ＵＮＥＮＤＩＮＧ ＪＯＵＲＮＥＹ ＦＯＲＥＶＥＲ」を発表。５月２９日に真矢さんの出身地・神奈川県秦野市での公演から、ＬＵＮＡ ＳＥＡの旅路は始まる。