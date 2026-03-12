東北４県にまたがる太平洋沿岸部の長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」で、沿線の住民らが国内外から訪れるハイカーを迎え入れ、自然の魅力とともに東日本大震災の教訓を伝えている。

子どもたちを救った非常階段、津波にのまれた住宅の跡地などを見てもらうことで、防災意識の向上も期待される。

リアス海岸が美しい岩手県大船渡市三陸町越喜来（おきらい）地区を通るトレイルのコース近くに、震災がれきを建材に使ったカラフルな平屋の建物がある。地元で建設会社を営んでいた片山和一良（わいちりょう）さん（７４）が２０１２年夏に私費で開館した震災伝承館「潮目」だ。三陸沖が親潮と黒潮がぶつかる世界有数の漁場であることにあやかり、名称には人々が出会う拠点にしたいとの思いを込めた。

目を引くのが、別棟の屋根として使われる非常階段だ。１５年前、この地区では津波で８８人が犠牲となったが、旧越喜来小の児童ら約８０人は、校舎２階からこの非常階段を使って高台へつながる道路に渡って難を逃れた。処分予定だったものの「多くの命を救った功績ある物として、後世に残したい」と譲り受けた。

伝承館は地域の高齢者らとハイカーをつなぎ、震災体験を語り継ぐ場となっている。片山さんは昨春、膵臓（すいぞう）がんが見つかり、「この先どれくらい続けられるのかわからないが、震災の教訓を伝えながら、にぎわいも創出したい」と前を向く。

日本への留学などを経て震災翌年に岩手県へ移住したオーストラリア出身の階（しな）ケイティさん（４１）は、外国人向けツアーを専門とする「ＴＨＲＥＥ ＧＯＡＴＳ」（盛岡市）のガイドだ。

ツアーには東北の自然や歴史に触れながら、被災した住民と交流するプログラムが盛り込まれている。米国や豪州などから年間１００人以上が参加しており、強く意識しているのが「いま」を伝えることだ。「外国人だからこそできることもある」と力を込める。

ハイカーに宿泊場所や食事を無償で提供しているのは宮城県南三陸町の富樫信雄さん（６１）だ。トレイルの魅力にとりつかれて２年前に移住。沿道の爪痕から、震災遺構のような説明板がなくても「歩けばわかる」と語る。

神戸市で生まれ育ち、１９９５年の阪神大震災で被災した。「一口に被災者と言っても、被害の大きさはそれぞれ違い、身近な人には言いづらいこともある。一期一会だから話せることもあるんちゃうかな」。住民とハイカーが支え合う存在になっていると思う。

◆みちのく潮風トレイル＝青森県八戸市から福島県相馬市までの２９市町村にまたがる１０００キロほどの長距離自然歩道。東日本大震災の復興事業として環境省が整備し、２０１９年６月に全線開通した。沿線にはウミネコの飛来地として知られる蕪嶋神社（八戸市）、奇跡の一本松（岩手県陸前高田市）、景勝地の松川浦（相馬市）などがある。