»³¸ý¿¿Í³»á¡¡ºâÌ³¾Ê¤Ç½é¤á¤ÆÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÃÀÞ¡Ö¸°¤ò¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤à¤·¤íÌÂÏÇ¤«¤â¡×
¡¡¸µºâÌ³¾Ê¿¦°÷¤Ç¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¿®½£Âç¤Î»³¸ý¿¿Í³ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤¬11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¿ÀÅÄ°¦²Ö¤ÎMy work,My life¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºâÌ³¾Ê»þÂå¤Ë½é¤á¤ÆºÃÀÞ¤ò´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤ÏÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ºâÌ³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£2008Ç¯¤ÎÂà´±¸å¤Ï15Ç¯¤Þ¤ÇÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¤·¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»³¸ý»á¡£½é¤á¤ÆºÃÀÞ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ë·èÄêÅª¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¸°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿»þ¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼çÀÇ¶ÉÄ´ºº²Ý¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖÂçÉô²°¤Î¸°¤ò³«¤±¤Æ¡¢¸°¤òÊÝ´É¤·¤Æ¡¢ÊÄ¤á¤Æµ¢¤ë¤Î¤¬1Ç¯À¸¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿¦¾ì¤Ë¤Ïµ¡Ì©Ê¸½ñ¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âç»ö¤Ê¸°¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»ä¡¢¤½¤Î¸°¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¶¼º¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËþÅÀ¤Î»ä¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î½ý¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¤ÐþËý¡Ê¤´¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤»³¸ý»á¤ËÂÐ¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÆ°¤¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆ±¤¸²Ý¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÑÈË¤ËÎ¥ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£Ë»¤·¤¯¤ÆÌëÃæ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ã¤¿¤é¡¢1³¬¤Ë²¼¤ê¤Æ¡¢ÃÏ²¼¤Ë²¼¤ê¤Æ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»¦È²¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½ñÎà¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ÎÃæ¤ËºâÌ³¾Ê¤Î1½µ´ÖÊ¬¤Î¥´¥ß¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ëÉô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÉª¤Þ¤ÇÁ´Éô¥´¥ß¤ÎÃæ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢¸°¤òÁÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½é¤á¤Æ»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¡È¤¨¡¢»ä¤Ã¤Æ¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤à¤·¤íÌÂÏÇ¤«¤â¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬½é¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£