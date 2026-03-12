旧ジャニーズ事務所のタレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」側が、チケットの大手転売サイトを提訴したと明らかにしました。サイトには、高額で転売されるチケットがありました。その問題性は？

■1枚8万円など チケットが高額販売され…

大手転売サイト「チケット流通センター」。

さまざまなジャンルから旧ジャニーズ事務所のタレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」を見てみると、「Travis Japan」のコンサートチケットが1枚8万円で転売されていました。

STARTO社のコンサートのチケットは、通常どのグループも1万円ほどですが、中には「SixTONES」のコンサートチケットは1枚約15万円で転売されていました。

高額で取引されているチケットばかり。

転売サイトは利用しないというファンからは…。

─どう思う？

◇

10代 King & Princeファン

「悔しい。転売するなら私が当たりたかった」

娘・20代 なにわ男子ファン

「（転売で買って）行きたい気持ちはわからなくもない」

母・60代 King & Princeファン

「正規で買った人からするとちょっとね…腹立たしい」

■「タダ乗りしながら多額の利益」STARTO社側主張

転売そのものを問題視していたSTARTO社。今回、所属タレントのコンサートを主催する会社が、「チケット流通センター」の運営会社を訴えたと明らかにしました。

STARTO社側

「転売サイトの責任を問わないと、不正転売を根絶できないとして訴訟を提起した」

STARTO社によると、チケットの高額転売をめぐり、転売サイトの責任を問う裁判が起こされるのは、日本で初めてのこと。

訴状によると、STARTO社側の主張は…。

そもそもチケット流通センターは、チケットを売る側と買う側、それぞれから仲介手数料をとっています。

ただ、現在サイトで販売されているのは、STARTO社のコンサートにかかわらず、ほとんどが転売が禁止されているチケット。そんなチケットの売買によって、転売サイトが利益を得ているのは不当だと主張しています。

STARTO社側

「転売サイトは興行に対して一切費用を負担しておらず、タダ乗りしながらも多額の利益を得ている。この状況を是正しなければ健全なエンターテインメントの興行環境を維持できない」

■“転売ヤー”も訴え 不正転売チケット購入リスクは？

合わせてSTARTO社側は、いわゆる“転売ヤー”とされる男性も訴えました。

「Snow Man」などのコンサートチケットの高額転売を繰り返したとして、都内の男性に対し、約2300万円の損害賠償を求めています

ただ、ファンからはこんな本音も聞かれました。

ジュニアのファン（20代）

「人気グループだと（チケットの）倍率はやばい。行きたいが勝っちゃうので（転売で）買っちゃう」

では、不正に転売されたチケットを購入した側に、リスクはあるのでしょうか？

チケット転売問題に詳しい 骨董通り法律事務所 福井健策弁護士

「買った側は、主催者をだまして入手した（不正）チケットだなと分かっている時は、盗品等関与罪。10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金という可能性すらある」

SNSなどでの個人間での取引も、犯罪につながる可能性があるといいます。

■公式リセール提供で対策

STARTO社は、対策を講じています。

公演にやむを得ず行けなくなった場合などに、チケットを売ることができる公式リセールの提供を、去年から開始しました。

ただ…。

公式でチケット購入した人

「公式リセールがファンクラブに入っていない人も（チケットを）買える。公式リセールもファンクラブだけにした方がいいかも」

公式でチケット購入した人

「行きたい人が行けるように（チケットが）回ってほしい」

STARTO社は、「今回の訴訟を通じて正しいチケット流通の在り方を実現できるよう尽力する」としています。