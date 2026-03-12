横浜ＤｅＮＡ勝利時の演出が再現された「ＴＨＥ ＬＩＶＥ」の体験会＝１２日、横浜市中区（木田 亜紀彦写す）

ＪＲ関内駅（横浜市中区）南口に１９日に開業する街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」（横浜市中区）が１２日、公開された。開発を主導する三井不動産の植田俊社長は「関内復活ののろしを上げる起爆剤になる」と意気込んだ。

◆商業エリアは５５店舗、「スタジアム横バル街」も

街区の理念である「新旧融合」を体現するのが、５５店舗が軒を連ねる商業エリアだ。注目は、お膝元で創業して１１７年目の「有隣堂」の新業態。雑貨や食品など洗練されたアイテムが並び、香りがテーマの選書コーナーは初の試みだ。

ライフスタイルを提案するフロアから地下に下りると一転、非日常を演出する飲食スペースが広がる。横浜ゆかりの洋食を味わえる「１９０９」の奥には、隠し部屋のような喫茶食堂。伊勢佐木町本店に昭和初期まであった「有隣食堂」がコンセプトという。

３４の小型飲食店で構成された「スタジアム横バル街」は、横浜スタジアムでの観戦帰りにもおすすめ。米粉とタピオカ粉を使った麺が特徴のベトナム屋台「チャオメン」は国内初出店。

イオングループのマルエツが展開するスーパー「リンコス」、紅茶に特化した「スターバックス（ティー＆カフェ）」も関心を集めそうだ。