¡¡»²À¯ÅÞ¤ÎËÅÄ¿¿Í³»Ò½°±¡µÄ°÷¤Ï£±£²Æü¡¢½°±¡Í½»»°÷²ñ¤Î¸á¸å¥¹¥¿¡¼¥È¤¬£±»þ´Ö°Ê¾å¤âÃÙ¤ì¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Í½»»°Ñ¤Ï¸á¸å£±»þ¤«¤éºÆ³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬¸áÁ°¤Î¼Áµ¿¤ò½ª¤¨¤¿µÙ·Æ¸å¤Ë¡¢£±£³Æü¤ÎÆüÄø¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍý»ö²ñ¤ò³«¤³¤¦¤È¤·¤¿¤¿¤áÌîÅÞ¤¬È¿È¯¡££¶£·Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¸á¸å£²»þ£·Ê¬¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢ËÅÄ»á¤Ï¡Ö¶²½Ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¡¢¸åÈ¾¤Ç»þ´Ö¤ò¤¤Á¤ó¤È¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ£°ì¤ÎÍý»ö²ñ¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤Î¼Áµ¿¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Îº®Íð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¹¶·â¤È¤«¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¤Þ¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊý¤Ë¤´ÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÀÕÌ³¤¬»ä¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢Èó¾ï¤ËÙæ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¼Áµ¿»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÂÐÎ©¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿ËÅÄ»á¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ï£±·î¸åÈ¾¤Ë³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢£²·î¤Ï½°µÄ±¡¡¢£³·î¤Ï»²µÄ±¡¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¼Áµ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï²ò»¶¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿³µÄ»þ´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÃ»¤¤¤È¡£¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃ»¤¤¿³µÄ»þ´Ö¤Ç½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤É¤â¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌîÅÞ¤¬È¿È¯¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò£³·îËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤è¤¦¼«Ì±´´Éô¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï£±£³Æü¤¬½°±¡ÄÌ²á¤Î´ü¸Â¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡¢²áµîºÇÂç£±£²£²Ãû±ßÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ù¤¤È¤Î»ÑÀª¤òÊø¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡¢²¿¤«¥µ¥Ü¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¥±¥ó¥«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¡¢¥±¥ó¥«¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇàÀí¤é¤ÌÌîÅÞá¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¼Áµ¿»þ´Ö¤¬½½Ê¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÈó¾ï¤Ë»ä¤É¤â¤È¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÅÄ»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤Ë¤âÌîÅÞ¤Ë¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÀèÀ¸Êý¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¹ñ²ñ¤ÎÊý¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢ÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤Æº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç½½Ê¬¤Ê½ÏµÄ¤¬¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤«¤é¼«¿È¤Î¼ÁÌä¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢½°±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Î»³¸ý½Ó°ì°Ñ°÷Ä¹¡Ê¼«Ì±¡Ë¤Ï¿¦¸¢¤Ç£±£³Æü¤ËËÜ²ñµÄ¤ò·èÄê¡£Í½»»°Æ¤òÆ±Æü¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇºÎ·è¸å¡¢ËÜ²ñµÄ¤Ë¶ÛµÞ¾åÄø¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ÃæÆ»¡¢»²À¯ÅÞ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎÌîÅÞ£´ÅÞ¤Ï£±£²ÆüÌë¡¢¶¯°ú¤Ê°Ñ°÷²ñ±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎºäËÜÅ¯»Ë°Ñ°÷Ä¹¤Î²òÇ¤·èµÄ°Æ¤ò¶¦Æ±Äó½Ð¡£·ã¤·¤¤Í¿ÌîÅÞ¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£