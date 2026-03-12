ＬＤＨは１２日、７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・ØＭＩ（登坂広臣）が「株式会社ＣＤＬ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」を設立し、自ら代表取締役ＣＥＯに就任したと発表した。

公式サイトでは「この度、ØＭＩの個人プロジェクト「ＣＤＬ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ」をさらに発展させ事業を拡大していくため、グループ会社として２０２６年３月５日に新会社『株式会社ＣＤＬ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ』を設立いたしました」と発表。

ソロ活動を始めて９年を迎えたØＭＩについて、三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳのボーカルとして活動を継続していくとした上で「今後は株式会社ＣＤＬ ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔを通じ、ØＭＩの想いや表現をこれまで以上に皆さまへお届けできるよう取り組んでまいります」と報告。「ØＭＩが生み出す音楽やエンタテインメントが人の心に残り、触れた方に何かを感じていただきたいという想いを大切にしながら精進を重ね、世の中へ発信していけたらと考えております」と説明した。

さらに、「こうした取り組みがこれから夢を追いかける若い所属アーティスト・タレントたちにとって新たな可能性を示すロールモデルとなり、夢が次の夢へとつながっていく『Ｃｉｒｃｌｅ ｏｆ Ｄｒｅａｍｓ』の循環を生み出していくことを願っています」とコメントした。

新会社は、ØＭＩのマネージメント事業とライフスタイルブランド「ＣＤＬ ＴＯＫＹＯ」事業を中心に展開することも明かされた。

ØＭＩは「アーティストデビュー１６年目であり、ソロアーティストとして９年が経ちましたが、ソロアーティスト活動をスタートさせた９年前から、この会社設立を念頭に置いて活動してまいりました」とコメント。「自分が掲げるＶＩＳＩＯＮやＣＯＮＣＥＰＴを実現、発信し、可能性を広げることで、これまで以上に応援してくださっている皆様とお会いする機会や、コミュニケーションの場を作れたらと考えています。今後も引き続き温かく応援していただけると幸いです」と呼びかけた。