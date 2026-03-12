ドル円のピボットは１５８．９０円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:44現在）
ドル円
現値158.89 高値159.24 安値158.57
159.90 ハイブレイク
159.57 抵抗2
159.23 抵抗1
158.90 ピボット
158.56 支持1
158.23 支持2
157.89 ローブレイク
ユーロ円
現値183.30 高値183.91 安値183.28
184.34 ハイブレイク
184.13 抵抗2
183.71 抵抗1
183.50 ピボット
183.08 支持1
182.87 支持2
182.45 ローブレイク
ポンド円
現値212.52 高値213.19 安値212.44
213.74 ハイブレイク
213.47 抵抗2
212.99 抵抗1
212.72 ピボット
212.24 支持1
211.97 支持2
211.49 ローブレイク
