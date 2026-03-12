IFHA（国際競馬統括機関連盟）は12日、今年最初のロンジンワールドベストレースホースランキングを発表。1月1日から3月8日までの主要レースが対象で、香港のセンテナリースプリントC、クイーンズシルバージュビリーCを連勝したカーインライジング（セン5＝香港）が128ポンドで1位となった。

2位は香港スチュワーズC、香港ゴールドCを連勝したロマンチックウォリアー（セン8＝香港）で124ポンド。サウジC覇者フォーエバーヤング（牡5＝矢作）が123ポンドで3位となっている。

ネオムターフC覇者ロイヤルチャンピオン（セン8＝英国）が122ポンドで4位、サウジC2着ナイソス（牡5＝米国）が121ポンドで5位、アミールトロフィー覇者ディープモンスター（牡8＝池江）が120ポンドで6位。7位タイの119ポンドでフェブラリーS覇者コスタノヴァ（牡6＝木村）、アミールトロフィー2着ゴリアット（セン6＝フランス）、4馬身3/4差VのレッドW.フーパーSからガルフストリームパークマイルSで圧巻の11馬身1/4差Vを飾ったナイツブリッジ（牡5＝米国）、ジェベルハッタ覇者オペラバッロ（牡4＝英国）の4頭が並んでいる。

香港スチュワーズC2着、クイーンズシルバージュビリーC3着ラッキースワイネス（セン7＝香港）、ペガサスワールドC覇者スキッピーロングストッキング（牡7＝米国）、ブラックキャビアライトニング覇者テンティリス（牡3＝オーストラリア）、フェブラリーS2着ウィルソンテソーロ（牡7＝高木）が118ポンドで11位タイ。

昨年ゴールデンイーグル覇者で今年に入ってアポロS、ベリーエレガントSを制し、デビュー10連勝としたオータムグロー（牝4＝オーストラリア）、アミールトロフィー3着ジアヴェロット（牡7＝英国）、センテナリースプリントC2着からクイーンズシルバージュビリーC2着ヘリオスエクスプレス（セン6＝香港）、中山記念覇者レーベンスティール（牡6＝田中博）、レイザーバックハンデキャップ覇者マグニテュード（牡4）、ドバイシティオブゴールド覇者レベルスロマンス（セン8＝英国）、AJC杯覇者ショウヘイ（牡4＝友道）、ホースチェスナットS覇者ティンパンアリー（セン3＝南アフリカ）が117ポンドで15位タイとなった。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。23年はイクイノックスが日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンC1着）で年間1位。24年はアラブ首長国連邦のローレルリバー（ドバイワールドC1着）、アイルランドのシティオブトロイ（英インターナショナルS1着）が128ポンド、25年はフランスのカランダガン（英チャンピオンS1着）が130ポンドで年間1位に輝いた。