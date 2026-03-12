ロックバンド「LUNA SEA」が12日、東京・有明アリーナでドラムスの真矢さん（本名山田真矢、享年56）の死去後初めてライブを行った。

冒頭は、真矢さんが生前最後にドラムを叩いた昨年2月23日の東京ドーム公演、同11月に千葉県内で開いたフェスで「LUNA SEAは決して止まらない！」と宣言する真矢さんのモノクロ映像が流された。「真矢！」と叫ぶ声が響く中、最初にファンに届けられたのは、真矢さんがギターのINORAN（55）と共作した「UP TO YOU」。この日、復帰を目指していた真矢さんが叩く予定だったターコイズブルーのヤマハ製のドラムセットを舞台の中央に置き、後ろのスクリーンには在りし日の真矢さんがドラムを叩く映像が映し出された。序盤は真矢さんが高校時代からの親友で、ギターのSUGIZO（56）と作った「MILLENNIUM」など、真矢さんと積み重ねてきた時間を愛おしむように音が編み上げられていった。

“無常”を歌う「absorb」では、ボーカルのRYUICHI（55）の歌声が不安定になると、INORANが会場に向けて歌い、1万2000人が声で支えた。

真矢さんの不在を弟子でロックバンド「SIAM SHADE」の淳士（52）が務め上げたように、誰かが誰かを支え合う姿に、強い絆を感じられた。

20分の休憩をはさみ、始まったのは、真矢さんの見せ場のドラムソロのコーナー。赤、青、緑のライトがドラムを照らすと、昨年2月の「黒服GIG」で、ドラムを叩く躍動感あふれる真矢さんの映像が画面に放映され、照明が歌うようにドラムを照らしていた。「お前ら最高にカッコいいぜ！」。真矢さんの決めぜりふに、歓声がまた大きくなった。

続けて披露された「Metamorphosis」は続く未来を見つめ“進化”と“深化”をし続けることを歌った楽曲。RYUICHIの力強い歌声は、活動を続けていくことを誓う、決意表明のように感じられた。

アンコールではRYUICHIが「みんなに見てほしい映像があります」とスタジオで、真新しいドラムを「いいね！」とうれしそうに叩く真矢さんの姿が映し出された。しっかりとリズムを刻むその姿を全員で見届けると、RYUICHIは「ここに置いてあるんだけど、このドラムを叩くのを楽しみにしていたんだよね。人生、魂、全てを賭けてドラムを叩いていたドラマー」と称えていた。

17曲目に披露した「HOLY KNIGHT」の演奏後には、RYUICHI以外の4人と、淳士の地元の神奈川県秦野市を皮切りに、22都市33公演を行うツアーを展開することも発表。バンド結成日の5月29日から始まるツアーの初日、秦野でのライブは、同市の魅力を伝える「はだのふるさと大使」を務める真矢さんの願いでもあった。

拍手の中、真矢さんの周りを、4人が囲んだ新しいアーティスト写真も公開された。RYUICHIは「過去最強のツアーにしたいと思います」と決意。淳士をステージに呼び込むと「淳士一緒に行くぞ！」と“6人”で新しい扉を開くことを発表。ベースのJ（55）は「真矢くんの思いを連れて、ツアーに行きます！」と大きな声で宣言していた。（西村 綾乃）

▼全国ツアー

LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEYFOREVER

5月29日クアーズテック秦野カルチャーホール 秦野市文化会館

5月30日クアーズテック秦野カルチャーホール 秦野市文化会館

6月5日大阪・大阪国際会議場メインホール

6月6日大阪・大阪国際会議場メインホール

6月12日高知・新来島高知重工ホール オレンジホール 高知県立県民文化ホール

6月13日香川・レクザムホール（香川県県民ホール）

6月19日栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

6月21日群馬・高崎芸術劇場 大劇場

6月25日埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

6月26日埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

7月4日愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

7月5日愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

7月11日茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

7月12日神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

7月20日北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

7月25日千葉。森のホール 21 大ホール

7月26日千葉・森のホール 21 大ホール

7月30日大阪・オリックス劇場

7月31日大阪・オリックス劇場

8月8日新潟・新潟県民会館

8月15日山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

8月16日岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

8月28日広島・上野学園ホール

8月29日広島・上野学園ホール

9月20日熊本・熊本城ホール

9月22日福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

9月23日福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

10月3日宮城・仙台サンプラザホール

10月4日宮城・仙台サンプラザホール

10月10日日鳥取・米子コンベンションセンター

10月11日岡山・倉敷市民会館

10月17日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

10月18日愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール