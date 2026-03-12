LUNA SEA、5人での新アー写公開＆全国ツアー開催発表 22都市33公演で「リミットを超えるライブ、過去最高のツアーに」
LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナで開催した『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』振替公演のステージ上で、5月29日からスタートする全国ツアーの開催を発表。あわせて、真矢さんも写った新たなアーティスト写真が公開された。
【ライブ写真】真矢さんへの思いを胸に開催したLUNA SEA有明アリーナ公演
今回発表されたツアーは、真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演を巡る大規模ツアー。会場のファンからは大きな歓声が上がった。
RYUICHIは「真矢くんも、一曲だけでも、ワンフレーズだけでも叩きたいと言っていた」と明かし、「真矢くんと一緒に全国のみんなのもとに行きます」「どの会場でもリミットを超えるライブをします。過去最高のツアーにします」と力強く宣言した。
ツアーは5月29日、30日の神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）公演からスタート。大阪、愛知、福岡、北海道、広島、仙台など全国各地を巡り、10月まで続く予定だ。
■LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-
5月29日（金）神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）
5月30日（土）神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）
6月5日（金）大阪・大阪国際会議場メインホール
6月6日（土）大阪・大阪国際会議場メインホール
6月12日（金）高知・新来島高知重工ホール オレンジホール（高知県立県民文化ホール
6月13日（土）香川・レクザムホール（香川県県民ホール）
6月19日（金）栃木・宇都宮市文化会館 大ホール
6月21日（日）群馬・高崎芸術劇場 大劇場
6月25日（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
6月26日（金）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
7月4日（土）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月5日（日）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月11日（土）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール
7月12日（日）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
7月20日（月）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
7月25日（土）千葉・森のホール21 大ホール
7月26日（日）千葉・森のホール21 大ホール
7月30日（木）大阪・オリックス劇場
7月31日（金）大阪・オリックス劇場
8月8日（土）新潟・新潟県民会館
8月15日（土）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
8月16日（日）岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール
8月28日（金）広島・上野学園ホール
8月29日（土）広島・上野学園ホール
9月20日（日）熊本・熊本城ホール
9月22日（火）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
9月23日（水）福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール
10月3日（土）宮城・仙台サンプラザホール
10月4日（日）宮城・仙台サンプラザホール
10月10日（土）鳥取・米子コンベンションセンター
10月11日（日）岡山・倉敷市民会館
10月17日（土）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
10月18日（日）愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
■LUNA SEAに関する主なオリコンランキング記録
【シングル累積売上枚数TOP5】
1位…『STORM』（1998年4月15日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上72.0万枚
2位…『DESIRE』（1995年11月13日発売）
最高1位、累積売上58.8万枚
3位…『I for You』（1998年7月1日発売）
最高2位、累積売上48.1万枚
4位…『TRUE BLUE』（1994年9月21日発売）
最高1位、累積売上42.0万枚
★自身初のオリコン週間シングル1位獲得作品
5位…『END OF SORROW』（1996年3月25日発売）
最高1位、累積売上41.9万枚
【アルバム累積売上枚数TOP3】
1位…『SINGLES』（1997年12月17日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高1位、累積売上123.6万枚
★自身唯一のミリオン達成作品
2位…『SHINE』（1998年7月23日発売）
最高1位、累積売上90.3万枚
3位…『STYLE』（1996年4月22日発売）
最高1位、累積売上72.5万枚
★自身初のオリコン週間アルバム1位獲得作品
※オリコン調べ（2026/2/23付）
