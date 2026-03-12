プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と弟でWBC世界バンタム級王者・拓真（30＝同）、前WBO世界同級王者の武居由樹（29）ら大橋ジム勢が沖縄県内で走り込み合宿を行っていることを12日、所属ジムの大橋秀行会長（61）が報告した。

井上兄弟と武居のほかに東洋太平洋ウエルター級王者の田中空（24）、WBOアジア・パシフィック・フライ級4位の田中将吾（24）も参加。5月2日に東京ドームで行われる大型興行に参戦する5選手は今月8日から強化合宿を敢行。ゴルフ場での走り込みにミット打ち、ラダートレーニングなどを行っている様子を明かした大橋会長は「東京ドーム出場選手が最高の練習を明日で終了します」と5泊6日の強化合宿の充実ぶりを報告。合宿には井上兄弟の父・真吾トレーナー、八重樫東トレーナー、北野良トレーナー、鈴木康弘トレーナーも帯同している。

尚弥は「THE DAY」と銘打たれた決戦で、WBA・WBC・WBO同級1位の中谷潤人（28＝M.T）を迎え撃つ。大橋会長はメキシコや米国から招へいしている「最強のスパーリングパートナー」との実戦を中心に練習を積んでいく方針も明らかにした。

当日の試合カードは以下のとおり。

▽世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M.T）

▽スーパーバンタム級8回戦

武居由樹（大橋）―ワン・デカン（中国）

▽WBC世界バンタム級タイトルマッチ12回戦

王者 井上拓真（大橋）―井岡一翔（志成）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ10回戦

王者 田中空（大橋）―佐々木尽（八王子中屋）

▽フェザー級10回戦

阿部麗也（KG大和）―下町俊貴（グリーンツダ）

▽東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ10回戦

王者 尹徳魯（ユン・ドクノ、韓国）―森脇唯人（ワールドスポーツ）

▽WBOアジア・パシフィック・フライ級タイトルマッチ10回戦

王者 富岡浩介（RE:BOOT）―田中将吾（大橋）