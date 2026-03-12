【丹東（中国遼寧省）＝出水翔太朗】中国と北朝鮮を結ぶ国際旅客列車が１２日、約６年ぶりに運行を再開した。

外貨を獲得したい北朝鮮が今後、中国人観光客を受け入れるかどうかに注目が集まっている。

韓国メディアによると、北朝鮮は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、２０２０年から国境封鎖とともに、列車の運行を停止した。中国人観光客の受け入れも止めている。

再開の「第１号」となる列車（丹東発平壌行き、８両編成）は１２日午前１０時（日本時間午前１１時）頃、中国東北部の遼寧省丹東と北朝鮮・新義州を結ぶ鉄橋「中朝友誼橋」を低速で通過した。車内には、複数の利用客が乗車していた。中国国営新華社通信によると、平壌到着時、中国の王亜軍・駐北朝鮮大使が乗客を出迎えた。

発車直前の丹東駅では、係員が乗客のスーツケースの中身を念入りに調べたり、パスポートを確認したりしていた。

中国の国有鉄道会社「中国国家鉄路集団」によると、丹東―平壌間は毎日、北京―平壌間は週４日、それぞれ運行する。丹東を含む中国東北部には多数の北朝鮮労働者や貿易商が滞在しており、両国間で人的往来の活発化が見込まれる。

朝鮮中央通信によると、２月には王大使が北朝鮮南東部の「元山葛麻海岸観光地区」を訪問したほか、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記も２月の党大会で、観光振興に力を入れる考えを強調した。中国の旅行会社からも、中国人観光客の受け入れ再開を期待する声が高まっている。