°æ¾å¾°Ìï¤¬²Æì¹ç½É¤ÇÁö¤ê¹þ¤ß¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à½Ð¾ìÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤òÌÀÆü¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Î²Æì¹ç½É¤ÎÍÍ»Ò¤ò£±£²Æü¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤¬Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï£µ·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡££¸Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿²Æì¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·èÀï¤ËÎ×¤à£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢Á°£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÅÄÃæ¶õ¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢ÅÄÃæ¾¸ã¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤È¤â¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à½Ð¾ìÁª¼ê¤¬ºÇ¹â¤ÎÎý½¬¤òÌÀÆü¡Ê£±£³Æü¡Ë¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ëºÇ¶¯¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ê¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤òÅÁ¤¨¤¿¡£