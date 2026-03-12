¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬µ¢µþ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤ÈÀâÌÀ¡Ö²ø¤·¤¤¤È¤³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë»²²Ã¤»¤ºµ¢µþ¤·¤¿¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬»î¹ç¸å¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬¤«¤é»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥±¥¬¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤È¤³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Çµ¢¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡¢£±£°Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï£³ÀïÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¡£Îý½¬¤Ï£±£±Æü¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÄÌ¾ïÄÌ¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£¹¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£²ÎÒ¡£