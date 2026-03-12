鈴木勝吾、平野良、小南光司、内藤光佑ら、『モリミュ』緋色の研究 Repriseキャラビジュ解禁
三好輝原作の人気漫画『憂国のモリアーティ』の連載10周年を記念したミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究 Repriseより、キャラクタービジュアルが解禁された。
【写真】平野良演じるシャーロック・ホームズ、小南光司／内藤光佑演じるブリッツ・エンダース伯爵らキャラクタービジュアル
原作は2016年から「ジャンプSQ.」（集英社刊）で好評連載中の漫画『憂国のモリアーティ』。舞台は19世紀末、栄華を極める大英帝国ロンドン。腐敗した階級制度を“犯罪”という手段で打ち破ろうと暗躍する“犯罪卿”ジェームズ・モリアーティと、その謎を追い求める“名探偵”シャーロック・ホームズ。宿命の2人の戦いを鮮烈に描く。
ミュージカル『憂国のモリアーティ』は、2019年5月の初演以来、「ピアノとヴァイオリンの生演奏」が生み出す熱量で観客を物語の世界へ深く引き込み、公演ごとに大きな感動と熱狂を巻き起こしてきた。
そして、記念すべき原作連載10周年を迎える2026年。シリーズの原点である「始まりの物語」Op.1が『緋色の研究 Reprise』として上演されることが、昨年12月のジャンプフェスタ2026にて発表された。モリミュシリーズ初の2チーム体制で物語の原点を描き出す。
ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ役は鈴木勝吾、シャーロック・ホームズ役は平野良が務める。
また、アルバート・ジェームズ・モリアーティ役に久保田秀敏／泰江和明、ルイス・ジェームズ・モリアーティ役に山本一慶／百名ヒロキ、フレッド・ポーロック役に宮島優心（ORβIT）／新谷聖司、ジョン・H・ワトソン役に鎌苅健太／橋本真一、ジョージ・レストレード役に高木俊／伊藤裕一が名を連ね、いずれもダブルキャストとなる。
さらに、セバスチャン・モラン役は佐々木崇、ミス・ハドソン役は七木奏音、ジョージ・レストレード／ジェファーソン・ホープ役を高木俊／伊藤裕一（ダブルキャスト）、レニー・ダブリン男爵役を吉田英成、ブリッツ・エンダース伯爵役を小南光司／内藤光佑（ダブルキャスト）が演じる。
また、ミュージカル『憂国のモリアーティ』の楽曲を生み出してきた音楽・ただすけが、本公演でついに生演奏を披露する。ただすけによる生演奏は、7月1日13時公演（Reprise）／18時公演（Op.）、7月8日13時公演（Op.）／18時公演（Reprise）で実施される。
さらに本公演は、モリアーティ陣営とホームズ陣営のキャストを入れ替えた特別編成で上演される。「Op.」と「Reprise」2つのチームが交じり合う、特別な公演だ。7月7日14時公演／モリアーティ陣営（Reprise）、ホームズ陣営（Op.）7月15日18時公演／モリアーティ陣営（Op.）、ホームズ陣営（Reprise）。
なお、「Op.」「Reprise」の両チームを観劇すると、2チーム観劇特典がプレゼントされる。プレゼント引き換えは、劇場ロビー内 特典引き換えブースにて（ロビー開場〜開演まで）。
ミュージカル『憂国のモリアーティ』緋色の研究Repriseは、東京・天王洲 銀河劇場にて6月27日〜7月19日上演。
