◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

大阪杯の前哨戦として位置付けられて、今年で１０年目。不思議な現象としては、前走Ｇ２が【０・０・２・２２】（データは金鯱賞が３月施行になった１７年以降の過去９年、以降同）と連対がない。また、７歳以上は【０・１・０・１９】とこちらも不振にあえいでいる。

京都記念Ｖのジューンテイクは５歳馬だが、アメリカＪＣＣ２着のドゥラドーレスは７歳。減点要素が重なる後者はデータでは買いにくい。また、世代別では９年で５勝の４歳唯一のジョバンニはＧ２からの転戦で強くはやはり推せない。

データを並べれば、前走Ｇ１【５・５・２・１８】で、４戦４勝の川田×中内田厩舎のタッグのクイーンズウォークという結論になるのだが、妙味があるのはヴィレム。白富士Ｓ組は【２・０・３・３】で複勝率６２・５％。同じ左回りの２０００メートルが舞台であることが結果につながっている要因か。キズナ産駒は前記のクイーンズウォークの昨年の勝利を含め【１・０・１・１】。藤原厩舎は２１年に単勝２２７・３倍のギベオンで優勝。１番人気の牝馬３冠馬デアリングタクト（２着）を封じて波乱を演出した。

馬券はキズナ産駒の軸２頭で勝負。相手は前走Ｇ１組の５、６歳馬、アーバンシック、セキトバイースト、ホウオウビスケッツに流してみたい。ヴィレムの頭になれば好配当が見込める。