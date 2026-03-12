◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）、ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）、前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２９）ら５月２日の東京ドーム興行に出場する大橋ジムの選手たちが、３月８日から沖縄で走り込み中心の合宿を行っている。合宿は１２日までの予定で、大橋秀行会長（６０）が１１日、「東京ドーム出場選手が最高の練習を明日で終了します」と報告した。

沖縄合宿に参加しているのは、井上尚弥・拓真兄弟、武居のほか、東京ドームで東洋太平洋ウエルター級王座の防衛戦に臨む王者・田中空（２５）、ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級王座に挑戦する同級９位・田中将吾（２４）の東京ドーム興行に出場する５選手と、井上真吾、八重樫東、北野良、鈴木康弘、田中強士の各トレーナー陣。

ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦する井上尚は沖縄合宿を終えると、メキシコ、米国から招聘（しょうへい）したパートナーを相手にスパーリングを積む予定だ。

５・２東京ドーム興行の全対戦カードは以下の通り

＜メイン＞

◎世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

＜セミファイナル＞

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

＜第５試合＞

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

＜第４試合＞

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

＜第３試合＞

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

＜第２試合＞

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）

＜第１試合＞

▽ＷＢＯアジアパシフィック・フライ級タイトルマッチ１０回戦

王者・富岡浩介（ＲＥ：ＢＯＯＴ＝１１勝８ＫＯ４敗）ｖｓ同級９位・田中将吾（大橋＝５戦全勝３ＫＯ）