春の駅ナカでギフトもスイーツもまとめて選べる便利な売り場に刷新！アトレ上野「新店＆リニューアルオープン」

この記事のポイント

アトレ上野で新店2ショップとリニューアル3ショップが順次オープンします。ジェラート ピケは上野エリア初出店です。限定ボックスやノベルティなど各ショップのオープニング特典も用意されます。

アトレ上野で春のショップ刷新が始まります。

ルームウェアからスイーツまで、駅で立ち寄りやすいラインアップが広がります。

JR上野駅中央改札すぐのショップゾーンで順次オープンします。

アトレ上野「新店＆リニューアルオープン」

施設名：アトレ上野所在地：東京都台東区上野7-1-1オープン日：3月19日にジェラート ピケ、4月8日に4ショップが順次オープン営業時間：ショッピング10:00〜21:00、レストラン11:00〜22:30

アトレ上野は2026年春にJR上野駅中央改札すぐのショップゾーンを一部刷新します。

3月19日はジェラート ピケが上野エリア初出店します。

4月8日はクリスピー・クリーム・ドーナツの新規オープンに加え、フランセ、ゴディバ、御門屋も装いを新たにそろいます。

ジェラート ピケ

オープン日：3月19日特典：12,000円（税込）以上の購入でオリジナル保冷エコバッグをプレゼント特典：柴犬をモチーフにしたスペシャルアイテムを販売特典：3月19日〜3月22日はMA CARD会員に10％ポイントを付与

ジェラート ピケは“大人のデザート”をコンセプトにしたルームウェアブランドです。

上野エリア初出店となり、オープニング期間は買い物特典もそろいます。

クリスピー・クリーム・ドーナツ

オープン日：4月8日限定商品：アトレ上野限定パンダボックス（6個）販売期間：4月8日〜4月14日価格：1,400円（税込）

クリスピー・クリーム・ドーナツでは、上野らしいパンダモチーフの限定ボックスを販売します。

オリジナル・グレーズドと人気ドーナツをまとめて楽しめる内容です。

フランセ

リニューアル日：4月8日特典：5,400円（税込）以上の購入でオリジナル巾着バッグをプレゼント配布条件：先着100名

フランセは定番ミルフィユをはじめ、素材や製法にこだわった洋菓子を展開します。

リニューアルオープンに合わせて、先着特典も用意されます。

ゴディバ

リニューアル日：4月8日限定商品：ゴディバ オリジナルバッグ価格：3,580円（税込）内容：チョコレート6粒、ラングドシャクッキー4枚、オリジナル保冷バッグ

ゴディバではチョコレートと焼き菓子、保冷バッグを組み合わせた限定セットを販売します。

ギフト需要が高まる春に立ち寄りやすい売り場です。

上野駅改札近くで新しい買い物先を探しやすくなります。

手土産選びと自分向けの買い物を1か所でまとめやすい構成です。

限定商品やノベルティもあり、オープン直後ならではの楽しみがあります。

アトレ上野「新店＆リニューアルオープン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ジェラート ピケのオープン日はいつですか？

3月19日にオープンします。

Q. クリスピー・クリーム・ドーナツの限定ボックスはいつから買えますか？

4月8日から4月14日まで販売されます。

Q. アトレ上野はどこにありますか？

東京都台東区上野7-1-1のJR上野駅中央改札すぐです。

