日本ではNetflixが独占配信しているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。独占配信が決まったときから賛否両論となっている。

タレントの伊集院光はTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」で「独占はよくない」と切り出し、「面白いコンテンツにお金を払うのは問題ないんだけど、まだこの状態の独占はダメ」と指摘。さらに「たまたまウチの一緒に野球をやってる後輩が、少年野球の指導者が2人いるんだけど。それいい話だなと思ったのが、WBCやるごとに少年野球の子って増えるんだって。だから何年かに1回、すごい層の厚い世代がいる、みたいな話を聞いて」と明かした。

元ヤクルト監督の古田敦也氏は、「地上波で見れたら一番良いんですけど」とし「海外では見たいものは課金して見るという文化が成熟しているので、こういう形になることがあるんですけど、日本はまだまだテレビをつけたらたくさん番組がやっているという文化なので、課金をしなきゃいけないというのに慣れていない」と指摘した。

一方で、元読売テレビアナウンサー森たけしは「せっかくWBC見たさにNetflixに入ったので最新作を中心に探してみて まずはNetflixでしか見られないアメリカで大流行の作品を…」と他の作品も見始め楽しんでいるとブログで投稿。

元日本テレビアナウンサー徳光和夫は最初「テレビとプロ野球は協力し合って発展を遂げたところで、なんだ、Netflix独占とは」と怒りをあらわにしていたが、「うちのリモコンにNetflixのボタンがついてて、カミさんに聞いたらNetflix入ってんだよね」と語り、「Netflix見ちゃおっかな」と態度を軟化。さらに、チェコ戦ではゲストとして配信に出演し「私的にはNetflix様様なんです。入会して、契約して本当に良かったと思って」と手のひら返しを見せた。

日本では独占配信となったWBCだが、海外ではWBCやオリンピック、FIFAワールドカップ、ウィンブルドンといった国民の関心が高いスポーツは独占放送を禁止するユニバーサル・アクセス権というものがある。

独占禁止される競技は、国によって異なる。独占放送できる競技であっても、地上波テレビ局でハイライト・ダイジェスト番組の放送を義務付けている。韓国も整備されており、WBCは無料で視聴できる。

アメリカでは、同様のシステムはないものの、多額のスポンサー収入により無料放送も維持されており、問題視されていない。

日本では同権がないため、Netflixの独占配信が可能となった。今回の放映料は約150億円といわれており、地上波キー局といえど、単独での支払いは厳しかったようだ。昨年のフジテレビや日本テレビの騒動を考えると、それもうなずける。

キー局単独で、Netflixに太刀打ちできないのであるなら、ユニバーサル・アクセス権のような法整備を進めるのも一つの手だろう。今回の地上波で放映できず、ニュース番組でも、映像が使いにくかったため、放送業界は次の大会に備えて対策を練っているだろう。

他国の事例にならい、地上波での放送を必ずする仕組みを作れば独占配信よりも多くの人に届く。次回のWBCは、地上波で見られるのか。キー局の施策にかかっている。

文/並河悟志 内外タイムス編集部