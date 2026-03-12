ロックバンド、LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでライブを行った。ドラマー真矢さんが長い闘病の末、2月17日に56歳で亡くなってから初のステージ。昨年12月23日の振り替え公演だった。

公演終了後、全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY−FOREVER−」が5月29日に始まることが映像で発表された。

◆全国ツアー日程

・5月29日 神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

・5月30日 神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

・6月5日 大阪・大阪国際会議場メインホール

・6月6日 大阪・大阪国際会議場メインホール

・6月12日 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール(高知県立県民文化ホール)

・6月13日 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）

・6月19日 栃木・宇都宮市文化会館大ホール

・6月21日 群馬・高崎芸術劇場大劇場

・6月25日 埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

・6月26日 埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

・7月4日 愛知・愛知県芸術劇場大ホール

・7月5日 愛知・愛知県芸術劇場大ホール

・7月11日 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール

・7月12日 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール

・7月20日 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

・7月25日 千葉・森のホール21大ホール

・7月26日 千葉・森のホール21大ホール

・7月30日 大阪・オリックス劇場

・7月31日 大阪・オリックス劇場

・8月8日 新潟・新潟県民会館

・8月15日 山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

・8月16日 岩手・盛岡市民文化ホール大ホール

・8月28日 広島・上野学園ホール

・8月29日 広島・上野学園ホール

・9月20日 熊本・熊本城ホール

・9月22日 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

・9月23日 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

・10月3日 宮城・仙台サンプラザホール

・10月4日 宮城・仙台サンプラザホール

・10月10日 鳥取・米子コンベンションセンター

・10月11日 岡山・倉敷市民会館

・10月17日 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

・10月18日 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

※詳細はHP（https://www.lunasea.jp/live/2026tour)まで