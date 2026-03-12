LUNA SEA

ロックバンド、LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでライブを行った。ドラマー真矢さんが長い闘病の末、2月17日に56歳で亡くなってから初のステージ。昨年12月23日の振り替え公演だった。

公演終了後、全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY−FOREVER−」が5月29日に始まることが映像で発表された。

◆全国ツアー日程

・5月29日　神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

・5月30日　神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

・6月5日　大阪・大阪国際会議場メインホール

・6月6日　大阪・大阪国際会議場メインホール

・6月12日　高知・新来島高知重工ホール　オレンジホール(高知県立県民文化ホール)

・6月13日　香川・レクザムホール（香川県県民ホール）

・6月19日　栃木・宇都宮市文化会館大ホール

・6月21日　群馬・高崎芸術劇場大劇場

・6月25日　埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

・6月26日　埼玉・大宮ソニックシティ大ホール

・7月4日　愛知・愛知県芸術劇場大ホール

・7月5日　愛知・愛知県芸術劇場大ホール

・7月11日　茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホール

・7月12日　神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール

・7月20日　北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

・7月25日　千葉・森のホール21大ホール

・7月26日　千葉・森のホール21大ホール

・7月30日　大阪・オリックス劇場

・7月31日　大阪・オリックス劇場

・8月8日　新潟・新潟県民会館

・8月15日　山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

・8月16日　岩手・盛岡市民文化ホール大ホール

・8月28日　広島・上野学園ホール

・8月29日　広島・上野学園ホール

・9月20日　熊本・熊本城ホール

・9月22日　福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

・9月23日　福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール

・10月3日　宮城・仙台サンプラザホール

・10月4日　宮城・仙台サンプラザホール

・10月10日　鳥取・米子コンベンションセンター

・10月11日　岡山・倉敷市民会館

・10月17日　愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

・10月18日　愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

※詳細はHP（https://www.lunasea.jp/live/2026tour)まで