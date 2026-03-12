【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は１２日、アルペンスキー女子大回転が行われ、３連覇を狙った座位の村岡桃佳選手（２９）が銀メダルを獲得した。

今大会２個目のメダルで、通算のメダル獲得数は冬季大会日本勢単独最多の１１個となった。

村岡選手はけがの影響で出場すら危ぶまれたが、周囲につらいそぶりを見せず、気丈に振る舞った。

「大丈夫です」

村岡選手の高校時代に３年間担任を務めた私立正智深谷高（埼玉県）教諭の稲葉茂文さん（４９）は今年初め、本人からラインのメッセージを受け取った。けがを心配して送ったメッセージへの返事だった。

卒業後も折に触れて連絡を取り合い、学校にもよく遊びに来てくれた。そんな仲だったが、本人からけがの話は一切なく、稲葉さんは報道で初めて知った。「心配かけまいとしたんだろう。相当つらいんだろうな」。胸が締め付けられた。

高校時代の村岡選手は、大会が近づけば学校帰りに両親の車で長野などまで滑りに行き、深夜に帰宅する生活を送った。だが、疲れを理由に学校を休むことはなかった。宿題も完璧にこなした。聞けば、送迎の車内で宿題をこなし、食事もとっているという。「大変な状況でもつらさや努力を周りに見せない子だった」。稲葉さんは振り返る。

早稲田大時代からの友人で、ウェートリフティングの学生王者だった島袋麻希さん（２９）も同じ印象を持つ。学生の頃は切磋琢磨（せっさたくま）し合い、卒業後も定期的に食事を共にしてきた。

昨年４月、練習中に転倒して右肘を脱臼した村岡選手から連絡をもらった。「思っていたのと違った」。救急搬送してもらったドクターヘリの印象について、おどけて話す様子に拍子抜けしたという。

脱臼した右肘はまた外れる恐れがあり、１１月に折れた左鎖骨はまだ完全につながっていない。そんな状態で迎えた１２日のレース。村岡選手はスタートから徐々にペースを上げ、ポールを次々とクリアしていった。

「不安の中での滑走だったと思う。桃佳はやっぱりすごい」。島袋さんはそう健闘をたたえた。（江原桂都）