「バサッ、バサッ」ドア横に立つ“ヘドバン女性”の髪が顔に……。電車内のあるある「髪の毛問題」
電車内で座席の一番端に座っていると、なにやらうっとうしいものが……。ドアのところに立っている人の長い髪の毛が目の前をバサバサ。そんな経験をしたことがある人も多いのではないだろうか。
そう言うのはケンイチさん（39歳）だ。彼女は髪をはさまれて驚いたのだろう、怒ったような表情で彼のほうを見た。ヘッドホンをはずしてほしいとそぶりで示してから、彼は「あなたの髪の毛が僕の顔に当たるんですよ」と言った。
「彼女は僕を睨みつけ、そのまま降りていってしまいました。悪いのは僕なの？ という感じでしたね」
「ちょうど飲み物が配られた直後でした。僕はたまたますぐに飲んでしまったけど、飲み物の中に入っていた可能性もある。僕だけではなく、彼女本人だって嫌でしょう、それは。オレンジジュースでべったりになった髪を想像して、ちょっと笑っちゃいましたけど。そんなふうに思う僕も意地が悪いけど、それだけ不快だったということです」
確かに髪の長い人は、自分が意図せずに他人に迷惑をかけているかもしれない。本人はおそらくそこまで想像が至っていないだろうけれど。
「混んだ電車の中でもありますよね。前の女性が振り仰いだわけでもないんだけど、冷房や暖房の風が急に舞って、髪の毛がバサーッみたいなことが。顔にベタッと貼りつきそうになって、うわっと叫んでしまったこともありました」
そのときは「ごめんなさい」と言ってもらったので少しは救われたとか。
タカエさん（33歳）の友人のユミさんは背中の真ん中くらいまであるロングヘアが自慢らしい。ただ、食事のときなどもそのままにしているので、タカエさんは何度も注意してきた。
「麺類などを食べるときも、ゴムで結ったりしないんですよ。かなりのロングだから多少、首を前に倒しても髪は流れてこないんですが、何度も顔を下に向けているうちには髪が背中から胸の方に流れてくる。ときにはスープにべったり入ってしまったこともあります。見ていて不快でした」
髪を結うとあとがつくから嫌なのとユミさんは言うらしいが、「それより一緒に食べている人間の気持ちを考えて」と言ったそうだ。
仕事のときも上司に仕事の進捗状況を説明しようとして、書類を見ながら前屈みになり、髪が邪魔で書類が見えなくなったとか、以前にはシュレッダーに髪が挟まれそうになったこともあるという。
「彼女の場合、どこか間が抜けたところがあって笑い話で済むことも多いけど、食べ物がらみは笑って済まないこともあると思う。基本的に他人が自分の長い髪を肯定していると思い込んでいるのが彼女の欠点なんですよ。私は彼女と仲がいいので、遠慮なくいつもそう言ってるんですが、なんだかまともに受け取ってくれないんですよ。みんな私のロングヘアを羨ましいと思っているはず、なんて感じているのかもしれません」
いつか彼女が、自慢のロングヘアでとんでもない目にあわなければいいがと、タカエさんはひそかに心配しているそうだ。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
同性から見てもハラハラ「同性から見ても、髪の毛問題、分かります。ハラハラすることがあります」
