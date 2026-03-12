「お似合い！」M-1ファイナリスト、女性とホテルビュッフェへ！「えぇ？この二人が」「ちょっとヒヤヒヤ」
お笑いコンビ・ヤーレンズの楢原真樹さんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。女性とホテルで食事したことを報告し、写真を公開しました。
ファンからは「えぇ？この二人が」「お似合い！」「幸せそうなのが伝わってきます」「ちょっとヒヤヒヤ」「ここ繋がってるんだ！」「似すぎ！w」などの声が寄せられました。
「幸せそうなのが伝わってきます」楢原さんは「バッフェいってきました」とつづり、3枚の写真を投稿。コラムニストでラジオパーソナリティーのジェーン・スーさんとホテルでビュッフェを楽しんだことを伝えています。1、2枚目にはスーさんのソロショットを載せており、まるでデートのようです。
スーさんも楢原さんのソロショットを公開スーさんも同日、自身のXを更新。「楢原さんの宣材写真ぽいの撮れたのでここに置いときますね」とつづり、楢原さんのソロショットを公開しています。鏡を見つめる格好いいショットです。また、別の投稿でも両手でガッツポーズをする楢原さんの写真を載せているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)