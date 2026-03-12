国会では与党の自民党と日本維新の会が来年度予算を13日衆議院で可決し、参議院に送る構えです。中道など野党4党はこの動きに反発し、自民党の坂本予算委員長に対する解任決議案を提出しました。

与党側は予算案の年度内成立にこだわっていて、13日衆議院を通過させる考えです。

一方、野党の中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党の4党は自民党の坂本予算委員長が締めくくりの質疑を行うことを委員長権限で決めたことなどに抗議し、12日夜、解任決議案を提出しました。

中道改革連合・重徳国対委員長

「（野党側は）国民生活に迷惑かからないように、早く通すべきものは通そうと、そこに一点の曇りもないつもりです。何度も何度も職権で立てられて、最後まで一度も分科会も開かない。集中審議で総理とやりあわなきゃしょうがないことをやろうとしない。苦渋に満ちた思いで、最後の手段として提出したのみでございます」

ただ、野党の国民民主党は解任決議案の共同提出はせず、党内で協議して賛否を決めるということです。

解任決議案は13日午後の衆議院本会議で採決され、与党の反対多数で否決される公算です。

その後、来年度予算案の採決が行われて可決され、参議院に送られる見通しです。