■ミラノ・コルティナパラリンピック アルペンスキー女子大回転（日本時間12日、トファーネ・アルペンセンター）

パラアルペンスキーの女子大回転が行われ、座位の村岡桃佳（29、トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。9日のスーパー大回転での銀メダルに続いて今大会2つ目のメダルとなり、自身パラ通算11個目のメダル獲得となった。アルペン・大日方邦子の通算10個を抜き、冬季パラの日本勢最多記録も更新した。

大回転は2018年平昌、22年北京と2大会連続で金メダルを獲得した、村岡にとって大本命の種目。しかし昨年11月中旬にイタリアで合宿中に転倒し左鎖骨を骨折、緊急帰国し手術を行った。リハビリを経て、雪上に戻ったのは今年の2月中旬。今季は実戦の試合には一度も出場せず、ぶっつけでパラリンピック本番を迎えた。そんな状況でも9日のスーパー大回転では銀メダルを獲得し、日本選手団のメダル第1号となった。

村岡は、7日の滑降はコンディショニング調整のため欠場した。9日のスーパー大回転では銀メダルを獲得、10日のスーパー複合では5位に入り、この日、3種目目となる大回転は、2本の合計タイムで順位が決まる。。村岡は1本目を1分15秒66で滑り2位につけると、2本目の序盤は丁寧な滑り、後半に入るとスピードに乗って1分16秒26でフィニッシュ。合計タイム2分31秒92で2位に入った。

立位に出場した本堂杏実（29、コーセー）は1本目を1分19秒03で滑り12位につけると、2本目では1分22秒32をマークし、合計タイム2分41秒35で10位に入った。

【女子大回転（座位）結果】

金）A.フォルスター（ドイツ）2分30秒64

銀）村岡桃佳 2分31秒92

銅）劉思彤（中国） 2分34秒79

＊写真は村岡桃佳選手