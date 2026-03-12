¡Ú LUNA SEA¡¦SUGIZO ¡Û¡Ö¿¿Ìð¤¬¤¤¤Ê¤¤½é¤Î¥é¥¤¥ô¡×à¶²ÉÝá¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡Ö¿¿Ìð¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
LUNA SEA¤ÎSUGIZO¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢º£Æü¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SUGIZO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¸Î¸å¡¢½é¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿¿Ìð¤¬¤¤¤Ê¤¤½é¤Î¥é¥¤¥ô¡×¡ÖËÜÍè¤ÏÉü³è¤ÎÏµ±ì¤òÂç¤¤¯·Ç¤²¤é¤ì¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤È¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¶¦¤ËàÉü³èá¤ò¿ë¤²¤ë¾ì½ê¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·SUGIZO¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¥é¥¤¥ô¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¡Öº£Ìë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¶²ÉÝ¡£¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊSUGIZO¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿¤è¤ê¤âº£¤Ï¿¿Ìð¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤ã¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËLUNA SEA¤ÎÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¿¿Ìð¤¬Å·¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¤Ê¡¦¡¦¡¦¿¿Ìð¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
SUGIZO¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
